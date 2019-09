Forse kritiek op Eden Hazard: ‘Kan er al gezegd worden dat hij slecht is?’

De stadsderby tussen Atlético Madrid en Real Madrid in LaLiga was zaterdagavond een grote teleurstelling. De spelers van Diego Simeone en Zinédine Zidane kwamen niet alleen niet tot scoren, maar de individuele acties waren ook nog eens op één hand te tellen. Het kwam in het Wanda Metropolitano vooral aan op strijd. Eden Hazard mocht voor de tweede keer in competitieverband in de basis van de Koninklijke aantreden, maar ook de topaankoop kon zich niet aan de sportieve malaise onttrekken.

“Kan er al gezegd worden dat Eden Hazard slecht is?”, zo klinkt de open en kritische vraag in de analyse van Marca. “Iedereen wacht nog steeds op Hazard. De periode van gewenning is voorbij. De mogelijke excuses over een gebrek aan ritme, de voorbereiding of vorm ook. Er moet veel meer worden geëist van een voetballer die honderd miljoen euro heeft gekost. Of meer. Of iets. In het Wanda Metropolitano verscheen niet de voetballer die in de Premier League schitterde, maar een voetballer die niet in het ritme mee kon, die verlegen was in de persoonlijke duels en inactief in het vijandelijke doelgebied.”

De meest verkochte sportkrant van Spanje concludeert: “Real Madrid was Karim Benzema en niet veel meer. Wellicht Toni Kroos.” Ook andere media zijn eenzelfde mening toebedeeld. “Een grijze wedstrijd van Hazard”, luidt het oordeel van AS. “Hij liet slechts één keer zijn klasse zien, in een duel met Stefan Savic in de eerste helft. Hij is nog verwijderd van zijn beste fysieke vorm en dat zal hem parten blijven spelen als hij via zijn diagonale klassiekers blijft proberen om op doel te schieten.”

In de optiek van AS was Kroos de beste speler op het veld. “Real Madrid speelde in het ritme dat hij bepaalde. Korte passes, lange passes. Hij gaf een show weg.” Sport deelde Hazard de allerlaagste beoordeling uit: een drie. “De grootste deceptie van de avond”, zo verzekert de sportkrant uit Catalonië. “Hij was amper bij het spel betrokken en zodra hij dat wél was, was het niet noemenswaardig. Hij kwam niet verder dan zijn klassieke bewegingen aan de linkerkant waarmee hij niemand verrast.”

“Hij is nog steeds niet de Hazard van Chelsea”, merkt ook Mundo Deportivo op. “Hij laat druppelsgewijs zijn kwaliteiten zien, maar hij is niet doorslaggevend en zeker niet de Galactico waar het madridismo op hoopte.” Ook ElDesmarque deelt Hazard een drie uit. “Grijs. De blikken waren op hem gericht, evenals de ballen die hij van zijn ploeggenoten kreeg. De magie van de Belg trad echter niet ten tonele.”