Calvin Stengs gaat uit eten met Ajacied; Bas Nijhuis peilt stemming rond VAR

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Calvin Stengs en zijn AZ-ploeggenoten Myron Boadu, Pantelis Hatzidiakos en Owen Wijndal vonden het na de overwinning op Feyenoord (0-3) tijd om uit eten te gaan. Ook Ajacied Ryan Gravenberch was van de partij.





De ophef rondom de VAR is ook scheidsrechter Bas Nijhuis uiteraard niet ontgaan. De arbiter annex VAR houdt op ludieke wijze een peiling over de videoscheidsrechter.





Hirving Lozano deelt een foto met zijn vrouw. 'Ik hou van je mijn liefde, hoe mooi het is om aan je zijde te zijn', luidt het mierzoete bijschrift van Napoli-aanvaller.





Francesco Totti vierde vrijdag zijn 43ste verjaardag. Op Instagram bedankt hij iedereen die hem gefeliciteerd heeft.





Ajax rekende zaterdagavond met de nodige moeite af met FC Groningen (2-0). Lisandro Martínez maakte het openingsdoelpunt en werd gekroond tot 'King of the Match'.





Gregory van der Wiel is zes jaar samen met Rose Bertram. De gestopte voetballer blikt terug op mooie momenten uit zijn relatie.