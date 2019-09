Erik ten Hag werd niet verrast door invaller: ‘Hij is daar een voorbeeld in’

Ajax kon zaterdag in de slotfase puntenverlies tegen FC Groningen afwenden. Door twee late doelpunten eindigde de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA in een verdiende 2-0 overwinning. Lisandro Martínez brak een kwartier voor tijd de ban met een fraai schot van afstand. Niet veel later besliste invaller Klaas-Jan Huntelaar de wedstrijd na een mooie aanval en dat hij scoorde, was volgens Erik ten Hag niet verrassend.

Ten Hag gaf na afloop aan dat Huntelaar gretigheid uitstraalt. “Zo willen we dat inderdaad graag zien. Vandaag wilde de bal er op een of andere manier niet in. Dan kan het zo’n wedstrijd worden...”, verwees de oefenmeester in gesprek met FOX Sports naar een eventuele misstap. “Maar dan moet je er juist in blijven geloven. En daar is hij natuurlijk wel een voorbeeld in. Daar kunnen we ons aan optrekken.”

Pas na een tweede gele kaart voor Django Warmerdam, vanwege tijdrekken, werd de wedstrijd in het voordeel van Ajax beslist. Ten Hag vindt het wegsturen van de middenvelder niet onterecht, al dachten de noorderlingen daar volledig anders over. “FC Groningen was van begin af aan tijd aan het rekken. Dat was ontzettend irritant, want we wilden het tempo in de wedstrijd houden. 'Ik zou niet blij zijn als ik hen was, maar ik kijk niet naar Groningen.”

“Ik kijk naar mijn eigen elftal.” Vooral voor rust regende het kansen in de Johan Cruijff ArenA, maar een openingsgoal bleef uit. Ten Hag baalde van de slordigheden in de afwerking. "Voor rust kregen we een stuk of vijf kansen, maar dan moet er minimaal eentje zitten. FC Groningen is een stugge ploeg en heeft het goed staan achterin. Desalniettemin hebben we heel veel kansen gecreëerd in de eerste helft.”