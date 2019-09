Atlético Madrid en Real Madrid doen alleen Barcelona een plezier

De stadsderby tussen Atlético Madrid en Real Madrid in LaLiga heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De Madrileense topclubs hielden elkaar op een doelpuntloos gelijkspel en spelen daar regerend landskampioen Barcelona mee in de kaart: 0-0. Real Madrid overnacht als koploper van de Spaanse competitie, met vijftien punten uit zeven duels, terwijl Atlético een punt minder heeft. Barcelona, dat eerder op de dag van Getafe (0-2) won, heeft tot dusver dertien punten verzameld.

In de eerste helft waren de teams van Diego Simeone en Zinédine Zidane aan elkaar gewaagd, met Joao Félix als beste Colchonero en Toni Kroos als beste Merengue. De stadsgenoten respecteerden elkaar, maar speelden tegelijkertijd in een relatief hoog tempo. De eerste kans was voor Joao Félix die de bal na een rush richting het zestienmetergebied van Thibaut Courtois voorlangs schoot. Real Madrid kwam in het eerste half uur niet verder dan een schot van Gareth Bale over het doel van Jan Oblak, al dan niet aangeraakt door Renan Lodi.

In de laatste vijftien minuten voor rust nam de intensiteit aan beide kanten toe en zagen de fans in het Wanda Metropolitano ook ietwat meer gevaar voor de doelen. Oblak moest tot het uiterste gaan om Kroos van het scoren af te houden en een hernieuwde poging van Joao Félix ging wederom naast het doel van de Koninklijke. Voor Diego Costa en Karim Benzema was de eerste helft er snel om een te vergeten. Het compacte spel van beide teams zorgde ervoor dat de spitsen alleen de bal aanraakten als men het strafschopgebied verliet.

De ploegen kwamen na rust traag op gang. De voor Vitolo ingevallen Ángel Correa kopte de bal over het doel van Courtois en een schot van Bale eindigde hoog in de tribunes. Geen van beide teams domineerde en de tactiek was dan ook een fout van de tegenstander proberen af te straffen. In de laatste twintig minuten kwam het duel wat meer los. Een inzet van de voor Fede Valverde ingevallen Luka Modric ging voorlangs en een kopbal van Saul Ñiguez bij de eerste paal na een hoekschop ging over het doel van Courtois.

De allergrootste kans van de tweede helft was voor Benzema. Een kopbal van de Fransman leek in de rechterhoek te verdwijnen, maar Oblak ging gestrekt en voorkwam ternauwernood een winnend doelpunt. In de laatste minuten was het merendeel van de spelers duidelijk vermoeid van de krachtsinspanningen en leidde het gemis aan individuele acties uiteindelijk tot een doelpuntloos gelijkspel.