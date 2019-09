Van Basten trekt uitleg van Kuipers over rode kaart sterk in twijfel

Björn Kuipers was zich er naar eigen zeggen van bewust dat Django Warmerdam al een gele kaart op zak had, toen hij de middenvelder van FC Groningen zijn tweede prent uitdeelde in het duel met Ajax (2-0 nederlaag) voor tijdrekken bij een ingooi. Volgens de arbiter was Warmerdam al meermaals gewaarschuwd door assistent Sander van Roekel. Zelf vindt Warmerdam zijn rode kaart onterecht, terwijl Marco van Basten vraagtekens zet bij de uitleg van Kuipers.

"Wij wisten dat hij een kaart had. Dat was het issue niet", maakt Kuipers duidelijk in gesprek met FOX Sports. "Vanaf de zeventiende minuut maakten we al een statement dat er tempo gemaakt moest worden. Toen werd er al veel tijd gerekt en daar heb ik veel voor gewaarschuwd." Kuipers sprak spelers van Groningen zowel op het veld als in de catacomben tijdens de pauze aan op hun gedrag. "Ik heb ze gezegd dat ze moesten stoppen met tijdrekken. Anders moest ik maatregelen nemen."

"Toen kwam het moment met de tweede gele kaart. Mijn collega, Sander van Roekel, stond aan de zijlijn en vertelde Warmerdam dat hij op moest schieten en dat hij er anders af zou gaan. Hij kreeg misschien wel vier of vijf waarschuwingen van hem", stelt Kuipers. "Dan kan ik niet meer wachten. Ik was er zeker van op de hoogte dat hij al geel had. Ik vind het gewoon niet zo slim om zoveel tijd te gaan rekken als je al geel hebt. Dit had ik bij iedereen gedaan." Van Basten, analist bij FOX Sports, gelooft echter niet dat Kuipers zich bewust was van de eerdere gele kaart.

"Ik denk dat hij zich simpelweg vergist heeft", aldus de oud-voetballer. "Hij vertelt een heel mooi verhaal over Team Kuipers, maar hij had hem zelf moeten waarschuwen. Het is erg makkelijk om te zeggen dat je assistent dat heeft gedaan. Je bent daar als scheidsrechter zelf verantwoordelijk voor." Zelf heeft Warmerdam, die de bal tien seconden vasthield aan de zijlijn, niet het idee dat hij 'speelde met vuur'. Hij vond dat hij de bal 'niet zo lang' vasthield, geeft hij aan.

"Er waren momenten in de wedstrijd waarop de bal langer werd vastgehouden. Daarom vond ik het onterecht", aldus Warmerdam, die bij een stand van 0-0 werd weggestuurd in de slotfase van de wedstrijd; na zijn rode kaart liep Ajax uit naar 2-0. "Ik ben niet gewaarschuwd, maar de grensrechter zei wel dat ik een paar stappen terug moest zetten omdat ik te ver naar voren liep. Dat scheelde ook een paar seconden. Ik stapte naar achteren en wilde ingooien, maar toen kwam hij (Kuipers, red.) al naar me toe."

"Ik vind het niet heel stom van mij. Zoals ik al zei: er waren momenten waarop het spel langer stil lag. Maar hij geeft de kaart uitgerekend aan degene die al geel heeft. Ik vond het onterecht. Ik weet niet of hij besefte dat ik geel had; dat moet je aan hem vragen", voegt Warmerdam eraan toe. "Of hetzelfde was gebeurd als het om een speler van Ajax ging? Dat weet ik niet, daar kan ik niks over zeggen. Ik ben teleurgesteld door mijn rode kaart en ik voel me schuldig, ondanks dat ik het onterecht vond. Ik denk dat we het met elf man nog heel lastig voor Ajax hadden kunnen maken."