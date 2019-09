Fortuna Sittard is morele winnaar na bezoek van Sparta Rotterdam

De ontmoeting tussen Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam in de Eredivisie is zaterdagavond in een gelijkspel geëindigd. De ploegen van Sjors Ultee en Henk Fraser moesten genoegen nemen met een doelpuntloze remise: 0-0. Sparta overnacht als de nummer zes van de Eredivisie, terwijl het voor Fortuna pas het derde punt van het seizoen is. De Limburgse club houdt nog altijd alleen hekkensluiter RKC Waalwijk onder zich.

In de eerste helft vielen er vrijwel geen hoogtepunten te noteren. De teams van Ultee en Fraser probeerden weliswaar het vijandelijke doel op te zoeken, maar waren bijzonder slordig in de passing. Negen minuten voor de onderbreking kreeg de thuisploeg de eerste grote kans van de wedstrijd. Na een heerlijke combinatie mikte Tesfaldet Tekie het leer richting de kruising, maar Tim Coremans kon nipt een tegendoelpunt voorkomen.

Luttele minuten later was ook Sparta dicht bij een doelpunt. Een inzet van Halil Dervisoglu ging maar net naast het doel van Alexei Koselev. Het eerste bedrijf kende een vervelend einde, met een fikse botsing tussen Abdou Harroui en Michael Pinto. Laatstgenoemde bleef lang op de grond liggen en werd in de rust uiteindelijk vervangen door Nassim El Ablak.

Harroui startte weliswaar aan het tweede bedrijf, maar ook hij moest uiteindelijk na acht minuten spelen geblesseerd afhaken. Na een slalom met George Cox en Cian Harries als slachtoffers kwam de smaakmaker ten val en raakte zijn schouder uit de kom. Fraser koos Khalid Karami als vervanger.

Sparta had in het laatste kwartier het duel naar zich toe kunnen trekken, maar faalde nadrukkelijk in de afwerking. Een schot van Bryan Smeets ging net langs de verkeerde kant van de paal en niet veel later had Koselev een heerlijke redding in huis op een inzet van Karami. De ploeg van Fraser moest de laatste minuten met tien man afmaken, na een tweede gele kaart voor Adil Auassar, maar Fortuna kon niet profiteren.