Ongekende lofzang Marco van Basten: ‘Een heerlijke voetballer, hij kan alles’

Ajax had het zaterdagavond op eigen veld niet eenvoudig tegen FC Groningen, maar wist in het laatste kwartier uiteindelijk toch een 2-0 overwinning veilig te stellen. Nadat Groningen-verdediger Django Warmerdam in minuut 73 met tweemaal geel van het veld was gestuurd, scoorden Lisandro Martínez en Klaas-Jan Huntelaar voor Ajax. Marco van Basten is na afloop lovend over Martínez.

De Argentijnse middenvelder zette Ajax kort na de rode kaart van Warmerdam op het juiste spoor met een knal van afstand. "Ik vind het een heerlijke voetballer. Hij kan alles, al was dit wel iets nieuws", analyseert Van Basten het spel en de goal van Martínez bij FOX Sports. Martínez heeft in zijn eerste maanden als speler van Ajax al de nodige indruk gemaakt op Van Basten.

"Hij kan een bal goed van links naar rechts spelen, is technisch vaardig, heeft een goed overzicht en is rustig aan de bal. Volgens mij is hij gehaald als voorstopper, maar hij doet het ook voortreffelijk op het middenveld. Een hele goede, echte voetballer", vervolgt de oud-spits, die het belang van Martínez’ doelpunt onderstreept. "De eerste goal is het belangrijkst in dit soort wedstrijden. Hij zorgt ervoor dat de eerste goal valt, op een hele goede, slimme en technische manier."

Ajax liep zich lange tijd stuk op FC Groningen, maar kreeg de bezoekers in het laatste kwartier dus toch nog op de knieën. Volgens Van Basten was het onvermijdelijk dat FC Groningen op enig moment ging capituleren, ook al verkocht de ploeg van trainer Danny Buijs zijn huid duur in de Johan Cruijff ArenA. "Je zag na een minuut of zestig dat het tempo omhoog gaat bij Ajax. Er kwam onvrede in het team en dan gaat het automatisch sneller. Dat is een natuurlijk proces. Uiteindelijk gaat de tegenstander kraken en vroeg of laat valt de goal wel. In dit geval gebeurt het allemaal een beetje lullig na die rode kaart. Het was niet vanzelfsprekend, maar hoe je het ook wendt of keert: er komt op een gegeven moment toch zo'n moment", besluit Van Basten.