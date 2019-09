Danny Buijs: ‘Ik dacht even dat Frans Bauer tevoorschijn zou komen’

Danny Buijs heeft geen begrip voor de rode kaart die Django Warmerdam zaterdagavond kreeg in de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (2-0). Zeventien minuten voor tijd, bij een stand van 0-0, incasseerde de verdediger zijn tweede gele kaart voor tijdrekken bij een ingooi. Buijs, de trainer van Groningen, spreekt van een 'lachwekkende' beslissing van arbiter Björn Kuipers.

"Laat ik vooropstellen dat we verdiend verloren hebben, anders krijg je weer dat ik een excuus zou zoeken", benadrukt Buijs in een eerste reactie bij FOX Sports. "Ajax had al een paar aardige kansen gekregen die er niet in waren gegaan. Dat geluk heb je nodig als je hier een resultaat wil halen." Na de tweede kaart voor Warmerdam dacht hij even dat hij was beland in een aflevering van Bananasplit, grapt Buijs. "Ik kijk door een gekleurde bril, maar ik vond het lachwekkend. Ik dacht op de bank even dat Frans Bauer zo tevoorschijn zou komen, want ik kon het echt niet geloven."

Warmerdam was volgens Buijs niet 'overdreven aan het tijdrekken'. "Als iemand wel overdreven tijdrekt en je hebt hem gewaarschuwd, dan is het prima. Maar volgens mij was dat niet aan de orde. Ik vond het geen beste keus", voegt hij eraan toe. De oefenmeester erkent evenwel dat Ajax de betere partij was. "We hebben twee of drie kansen gehad in de omschakeling. Dan moet je het geluk hebben dat je 'm maakt. We bleven zolang mogelijk in de wedstrijd, maar na dit moment wist je dat het helemaal lastig zou worden in het laatste kwartier."

Overigens hadden Buijs en Kuipers in de rust al een gesprek met elkaar. Het ging over de beslissing van Kuipers om het spel even stil te leggen “Er was natuurlijk een moment waarop Ziyech de bal tegen zich aan kreeg geschoten. Volgens mij is de regel dat de scheidsrechter het spel kan stilleggen bij een hoofdblessure. Hij floot af en daarvoor gaf hij ons al twee gele kaarten. In de rust zei ik, op een nette manier: ‘Joh, er staan twee partijen op het veld. Niet alles moet in het voordeel van de ene club zijn.’ Hij reageerde: ‘Zo ben ik niet, ik fluit altijd keurig netjes voor beide clubs.’ Nou, daar heb ik wel mijn twijfels bij na die tweede gele kaart (voor Warmerdam, red.)."