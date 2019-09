Opmerkelijke rode kaart voor Warmerdam brengt verlossing voor Ajax

Ajax overnacht alleen op de koppositie in de Eredivisie. De regerend kampioen kende zaterdagavond een moeizame wedstrijd tegen FC Groningen, maar maakte het verschil in het laatste kwartier. Kort na een opmerkelijke rode kaart voor Django Warmerdam, die zijn tweede geel ontving wegens tijdrekken, brak Lisandro Martínez de ban en besliste Klaas-Jan Huntelaar het duel: 2-0. Ajax heeft drie punten voorsprong op PSV, dat zondag in actie komt tegen PEC Zwolle. Voor de Amsterdammers wacht woensdag een Champions League-duel met Valencia.

Met Sergio Padt, Azor Matusiwa, Deyovaisio Zeefuik en Warmerdam stonden er vier voormalig Ajacieden op het veld bij Groningen; Kaj Sierhuis zat op de bank. Andersom hebben Dusan Tadic en Daley Blind, basisklanten van Ajax, een verleden in Groningen. De Serviër stond in de punt van de aanval, geflankeerd door Hakim Ziyech en David Neres. Woensdag ontbrak Ziyech vanwege fysieke klachten nog tegen Fortuna Sittard (5-0), maar hij was fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Quincy Promes nam plek achter de aanval en daardoor opereerde Donny van de Beek, samen met Martínez, in een meer controlerende positie dan hij gewend is.

Groningen, dat woensdag al met 3-1 had verloren van PSV, slaagde erin om voor rust geen schade op te lopen. Ajax had weliswaar de overhand, maar sprong te gemakzuchtig om met de kansen die het kreeg. De beste mogelijkheid was zeven minuten voor de rust voor Van de Beek. Toen Padt al was gezien, schoot de middenvelder na voorbereidend werk van Tadic aan tegen de knie van Bart van Hintum, Ook Promes stuitte op de knie van de verdediger. Overigens lieten de bezoekers zich zeker niet onbetuigd. Warmerdam dook na twintig minuten op voor André Onana, maar schoot oog in oog met de doelman wild over.

Vijf minuten voor rust bereidde Warmerdam een goede mogelijkheid voor Deyovaisio Zeefuik voor: bij de tweede paal schoot Zeefuik recht op Onana af. Zodoende bleef het voor rust bij 0-0. Na de pauze kwam Groningen niet onder de druk van Ajax uit. Toch ontbrak het bij Ajax, net als voor de rust, soms aan scherpte. Uitgespeelde kansen waren spaarzaam; Ziyech testte van afstand de vuisten van Padt en Blind had geen mazzel toen de bal na een scrimmage voor zijn voeten terechtkwam. Tussendoor werd Huntelaar overigens binnen de lijnen gebracht door Erik ten Hag als vervanger van Neres.

Het bleek voor Ajax moeilijk om een opening te vinden, maar de opdracht werd een stuk gemakkelijker toen Groningen verder moest zonder Warmerdam. De ex-Ajacied kreeg vanwege tijdrekken bij een ingooi zijn tweede gele kaart. Niet veel later brak Martínez de ban met een fraai, geplaatst schot van afstand in de linkerhoek: 1-0. Niet veel later beslist Ajax de wedstrijd definitief. Ziyech wipte de bal naar Van de Beek, die het leer uit de lucht nam en Huntelaar bereikte bij de tweede paal. De invaller maakte vervolgens zijn vierde doelpunt van het seizoen.