Borussia Dortmund lijdt weer puntenverlies mede door assist Davy Klaassen

De ontmoeting tussen Borussia Dortmund en Werder Bremen in de Bundesliga heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Het duel in het Signal Iduna Park eindigde in 2-2, mede dankzij een assist van Davy Klaassen. Dortmund, dat al drie officiële wedstrijden op rij niet heeft gewonnen, is met elf punten op een zevende plaats terug te vinden, maar de nadelige marge op koploper Bayern München bedraagt slechts drie punten. Werder heeft vier punten minder en staat tiende.

Het team van Lucien Favre speelde uitstekend in de eerste helft en de voorsprong van de 2-1 na het klinken van het rustsignaal was dan ook zeer verdiend. De thuisploeg eiste al snel de controle over de wedstrijd op en liet zich ook na de vroege tegentreffer niet van de wijs brengen. In de zevende minuut won Davy Klaassen een duel met Axel Witsel om de bal en zag hij Milot Rashica niet over het hoofd. De voormalig Vitessenaar nam de bal aan en schoot het leer met een diagonale volley achter doelman Roman Bürki: 0-1.

Borussia Dortmund kwam nog geen honderd seconden na de openingstreffer alweer op gelijke hoogte. Lukasz Piszczek mocht aan de rechterkant ongehinderd een voorzet geven, waarna Michael Lang in een luchtduel met Mario Götze er niet goed uitzag en de wereldkampioen van 2014 de bal van dichtbij binnenkopte: 1-1. De gelijkmaker gaf de thuisploeg veel zelfvertrouwen, maar het overwicht leidde pas in de 41e minuut tot de tweede treffer: Thorgan Hazard kreeg de ruimte om vanaf rechts een voorzet te geven, waarna Reus het leer diagonaal achter Jiri Pavlenka kopte.

Ook in de tweede helft liet Werder zich in aanvallend opzicht niet nadrukkelijk gelden, al was men telkenmale gevaarlijk als het doelgebied van Bürki werd opgezocht. Dat resulteerde tien minuten na rust ook in de gelijkmaker. Een corner vanaf links werd bij de eerste paal door Josh Sargent verlengd, waarna de bij de tweede paal vrijstaande Marco Friedl de 2-2 kon maken. In het restant van het duel ging het spel over en weer, met kansen op een derde doelpunt voor beide teams. Het scorebord kwam echter niet in beweging.