Manchester City voorkomt in laatste twintig minuten domper op Goodison Park

Manchester City heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen Everton. De ploeg van Josep Guardiola had het niet gemakkelijk, nadat men een 0-1 voorsprong kwijtraakte, maar in de tweede helft trokken the Citizens het duel naar zich toe. Manchester City heeft nu zestien punten verzameld uit zeven duels in de Premier League en hoeft alleen het nog foutloze Liverpool voorrang te verlenen.

Manchester City oogde zo nu en dan kwetsbaar achterin, maar hetzelfde gold voor Everton. Halverwege de eerste helft werd Lucas Digne in zijn hemd gezet door Riyad Mahrez, die de linksback met een handige voetbeweging het bos in stuurde en vervolgens opstoomde op de vijandelijke helft. Mahrez vond Kevin De Bruyne, die de bal vanbuiten het strafschopgebied met veel gevoel richting de tweede paal verlengde. Daar stond Gabriel Jesus klaar om binnen te koppen: 0-1. Het doelpunt was conform de verhoudingen op het veld. Manchester City domineerde het spel en was na tien minuten al heel dicht bij het openingsdoelpunt, toen Ilkay Gündogan voor een leeg doel de lat trof en de rebound niet besteed was aan Mahrez.

De 0-1 schudde Everton in ieder geval wel wakker. De thuisploeg oogde een stuk levendiger en Gylfi Sigurdsson dwong Ederson na 25 minuten tot diens eerste redding van de wedstrijd met een laag schot in de benedenhoek. Lang hoefde het thuispubliek uiteindelijk niet te wachten op de gelijkmaker. Na 32 minuten verdedigde Fernandinho slecht uit en bezorgde hij de bal voor de voeten van Alex Iwobi, die direct werd aangevallen door drie man maar nog net Séamus Coleman kon vinden. De aanvoerder wipte de bal over Ederson heen leek zelf te gaan scoren. Op de doellijn claimde Dominic Calvert-Lewin echter het laatste balcontact en daarmee het doelpunt: 1-1.

Het tweede bedrijf begon met twee goede kansen voor Manchester City: Séamus zette een goed blok bij Gündogan, terwijl De Bruyne het zijnet vond. Aan de overzijde had Yerry Mina echter voor de 2-1 moeten zorgen: van dichtbij kon hij Ederson niet verschalken met zijn neerwaartse kopbal. Everton hield lang uitzicht op een goed resultaat tegen de regerend kampioen. Raheem Sterling faalde oog in oog met Jordan Pickford waardoor het 1-1 bleef, maar twintig minuten voor tijd grepen de bezoekers toch de leiding. Mahrez krulde een vrije trap langs de muur en laag in de hoek: 1-2. Nadat Ederson de gelijkmaker van Calvert-Lewin voorkwam, bepaalde Sterling de eindstand op 1-3 met een volley via de onderkant van de lat. Het was zijn honderdste doelpunt in clubverband.