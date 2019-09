SC Heerenveen slaat vroeg toe en boekt eindelijk tweede zege van seizoen

SC Heerenveen heeft zaterdagavond drie belangrijke punten in de Eredivisie gepakt. Het team van trainer Johnny Jansen zegevierde met 0-3 over VVV-Venlo, dat slechts één van de zeventien Eredivisie-duels met de Friezen heeft gewonnen. Het winstpercentage van de Venlose club tegen de Friezen is lager dan tegen elke andere club die het minstens drie keer op het allerhoogste niveau ontmoette.

Een schitterend schot van Joey Veerman in de zevende minuut op de lat was een voorbode van de openingstreffer van Heerenveen in Noord-Limburg. Chidera Ejuke was alert, kwam voor zijn man en tekende op aangeven van Sherel Floranus voor de openingstreffer: 0-1. VVV leed veel balverlies, oogde onzeker en kreeg tot overmaat van ramp na dertien minuten spelen op symbolische wijze de tweede tegentreffer om de oren. Na onzorgvuldig opbouwen van doelman Thorsten Kirschbaum maakt Ejuke er op fraaie wijze zomaar 0-2 van.

VVV kreeg na 25 minuten spelen een uitgelezen mogelijkheid om terug in het duel te komen. Serdar Gözübüyük kende het team van Robert Maaskant een, ietwat makkelijk gegeven, strafschop toe na een schouderduw tegen Haji Wright. De spits nam de penalty zelf, maar moest zijn meerdere erkennen in Warner Hahn. De thuisploeg probeerde in het restant van het eerste bedrijf alsnog op 1-2 te komen, oogde wat stabieler, maar heel vloeiend was het spel van de thuisploeg nog niet. De dubbele voorsprong van de Friezen bleef dan ook intact.

Maaskant greep in de rust in met een dubbele wissel: Chris Kum werd vervangen door Elia Soriano en Richard Neudecker moest zijn plaats afstaan aan Jerome Sinclair. In het eerste kwartier na rust was het spelbeeld omgedraaid ten opzichte van de eerste helft. VVV had de bal, zocht naar ruimte, maar de kansen werden niet in doelpunten omgezet. Een kopbal van Wright mislukte, een harde inzet van Nils Röseler miste nipt het doel en Mitchell van Bergen maakte op de doellijn een inventief hakje van Lee Cattermole na een corner onschadelijk.

Heerenveen kreeg het duel naderhand meer onder controle, terwijl het vuurtje van het team van Maaskant langzaam uitging. In de slotfase werd het ook nog 0-3 dankzij een droge en diagonale inzet van Jens Odgaard. De zege in Venlo is de eerste driepunter voor het team van Jansen sinds de 0-4 overwinning op Heracles Almelo op de eerste speeldag, op 4 augustus. De Friezen zijn voorlopig op een tiende plaats in de Eredivisie terug te vinden, terwijl VVV van de elfde naar de twaalfde plaats zakt.