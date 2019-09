Inter dendert door en waarschuwt Barcelona; rood voor Alexis Sánchez

Internazionale is ook na speelronde zes nog altijd foutloos in de Serie A. Met Stefan de Vrij negentig minuten binnen de lijnen bracht de formatie van trainer Antonio Conte zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Sampdoria tot een goed einde: 1-3. Alexis Sánchez vertolkte een hoofdrol in het Stadio Luigi Ferraris, door bij zijn basisdebuut voor Inter te scoren én met rood van het veld gestuurd te worden na een schwalbe. Inter speelt aanstaande woensdag in de Champions League tegen Barcelona, dat eerder op de dag in LaLiga met 0-2 won bij Getafe.

Sánchez mocht tegen Udinese en Lazio al kort invallen en kreeg zaterdag voor het eerst een kans in de basis, doordat Romelu Lukaku rust kreeg en op de reservebank begon. Sánchez werd voorin bijgestaan door Lautaro Martinez en laatstgenoemde was in de openingsfase de meest bedrijvige man van het veld. Een schot van de Argentijnse spits na ruim tien minuten voetballen leverde bijna de 0-1 op, maar Sampdoria-verdediger Fabio Depaoli voorkwam met een blok dat zijn doelman hoefde in te grijpen. Uit de hoekschop die volgde kopte Alessandro Bastoni naast.

In de twintigste minuut kon Inter alsnog de openingstreffer vieren. Stefano Sensi legde vanaf bijna 25 minuten aan voor een schot, waarna de bal via de rug van Sánchez in het doel plofte: 0-1. Kort erna verdubbelde Inter zijn voordelige marge en ditmaal bestond er geen enkele twijfel over de doelpuntenmaker. Een mislukt schot van Sensi kwam in het strafschopgebied terecht voor de voeten van Sánchez, die goed anticipeerde en van dichtbij kon scoren. Via Antonio Candreva dacht Inter op slag van rust ook nog op 0-3 te komen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Vrijwel onmiddellijk na rust dreigde het mis te gaan voor Inter. Scheidsrechter Gianpaolo Calvarese nam een schwalbe van Sánchez waar, waarna de Chileense superster met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld werd gestuurd. Tot overmaat van ramp voor Inter wist Sampdoria enkele minuten later ook nog eens de aansluitingstreffer op het scorebord te brengen. Jakub Jankto creëerde in het strafschopgebied fraai ruimte voor zichzelf, waarna hij met een laag schot de verre hoek vond: 1-2. Inter leek zodoende voor een loodzwaar laatste halfuur te staan, maar het team van Conte wist in de 61ste minuut de angel alweer uit het offensief van Sampdoria te halen. Roberto Gagliardini benutte een rebound na gegrabbel van doelman Emil Audero en zorgde er zo voor dat de koploper betrekkelijk probleemloos richting het laatste fluitsignaal kon.