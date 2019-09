Kylian Mbappé bij langverwachte terugkeer samen met Neymar beslissend

Paris Saint-Germain heeft zich hersteld van de verrassende 0-2 nederlaag tegen Stade Reims van woensdag. Op bezoek bij Girondins Bordeaux bezorgde Neymar zijn ploeg een 0-1 overwinning, na voorbereidend werk van Kylian Mbappé. Laatstgenoemde maakte zijn rentree als invaller, nadat hij de laatste vijf duels miste door een hamstringblessure. PSG staat op achttien punten na acht duels en neemt de koppositie weer over van Nantes.

Thomas Tuchel greep flink in na de nederlaag tegen Stade Reims. De oefenmeester voerde zes wijzigingen door: Thomas Meunier, Thiago Silva, Idrissa Gueye, Marquinhos, Marco Verratti en Ángel Di María maakten allemaal hun entree in de basis. Mbappé nam aanvankelijk plaats op de bank. PSG maakte het verschil in de tweede helft, maar kreeg ook voor rust enkele kansen. Een treffer van Pablo Sarabia werd afgekeurd omdat Neymar even ervoor buitenspel stond.

Er kwamen ook mogelijkheden voor Di María en Neymar; op slag voor rust kopte de Braziliaan uit kansrijke positie naast op aangeven van Meunier. In het tweede bedrijf maakte Mbappé zijn entree na een uur spelen. De invaller was direct betrokken bij het gevaar van PSG en dwong keeper Benoît Costil al gauw tot een redding. Neymar was opnieuw niet doeltreffend met het hoofd na voorbereidend werk van Meunier, maar twintig minuten voor tijd opende de Braziliaan toch de score.

Mbappé sprintte aan de rechterflank met de bal en vond Neymar met een afgemeten pass, waarna Neymar van dichtbij alleen nog maar de bal hoefde binnen te tikken. Zelf hoopte Mbappé ook nog op het scoreformulier te komen, maar Costil zag zijn stift aankomen en zodoende bleef het bij 0-1 in het Stade Matmut Atlantique. Voor PSG betekende het de zesde overwinning van het seizoen; Bordraux staat vijfde met twaalf punten uit de eerste acht duels.