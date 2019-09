De Copa América-finalist die sportieve revanche neemt bij Feyenoord

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone tweewekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Renato Tapia (24), de controlerende middenvelder van Feyenoord. Technisch directeur Sjaak Troost wilde de Zuid-Amerikaan in de afgelopen transferperiode nog ten koste van alles verkopen, maar Tapia speelt desondanks nog steeds in De Kuip. Trainer Jaap Stam had geen boodschap aan de wens van Troost en de opvolger van Giovanni van Bronckhorst maakt dit seizoen bijna wekelijks gebruik van de bescheiden international van Peru.

Door Rian Rosendaal

Nederland maakte in 2013 voor de eerste keer kennis met Tapia, die destijds zijn eerste profcontract tekende bij FC Twente. Hij kwam net na de glorieperiode van de Tukkers binnen, want in 2010 en 2011 werden respectievelijk de landstitel en de TOTO KNVB Beker veroverd. De multifunctionele Peruviaan verbleef uiteindelijk slechts tweeënhalf jaar in Enschede, maar het gevoel voor de afgelopen seizoen naar de Eredivisie gepromoveerde club is ruim drie jaar later nog steeds heel sterk, zo bleek na afloop van de bekerfinale van afgelopen seizoen, door Ajax met 0-4 gewonnen. “FC Twente brengt bij mij veel gevoelens naar boven. Ik heb de wedstrijd (kampioenswedstrijd tegen Jong AZ, red.) gevolgd op mijn telefoon. Ik heb nog altijd veel vrienden bij FC Twente en ben dan ook blij dat ze weer zijn gepromoveerd”, zei Tapia als huurling van Willem II tegenover Voetbalzone.

Bij Willem II blies Tapia zijn loopbaan weer nieuw leven in, daar hij bij Feyenoord afgelopen seizoen duidelijk op een zijspoor was beland. Een plaats op de tribune van De Kuip was eerder regel dan uitzondering. De aanhang van de Tricolores sloot de huurling in zijn armen na diens geslaagde debuut tegen NAC Breda (2-0) in januari. “Ik voelde het vertrouwen van trainer Adrie Koster en de supporters, eindelijk mocht ik weer laten zien wat ik kan. Voor hen loop ik nog harder en vecht ik voor elke bal. Ik was vergeten hoe het voelde om belangrijk te zijn voor mijn team”, liet de controlerende middenvelder na afloop van de Brabantse derby weten aan de Volkskrant. De keuze voor een verhuurperiode bij Willem II was snel gemaakt en tevens broodnodig om weer aan spelen toe te komen. “Ik heb alles gegeven voor Feyenoord, maar trainer Giovanni van Bronckhorst maakte andere keuzes. Ik heb er niet met hem over gesproken. Ik trainde ook met blessures, omdat ik de ploeg wilde helpen. Ik kreeg er te weinig voor terug, daarom was een vertrek in de winterstop voor beide partijen de beste oplossing.” Tapia kwam inclusief de verloren bekerfinale tegen Ajax tot negentien optredens in het shirt van Willem II.

Renato Tapia bedankt de meegereisde Feyenoord-fans na het uitduel met Willem II

Sportieve revanche op de Copa América

Tapia nam zijn Willem II-vorm mee naar de Copa América, waar Peru tot verrassing van velen tot de finale reikte, een jaar na de eerste WK-deelname van het Zuid-Amerikaanse land in 36 jaar tijd. Op de weg naar de verloren finale tegen gastland Brazilië (3-1) werden titelfavorieten Uruguay (0-0, 4-5 na strafschoppen) en Chili (0-3) uitgeschakeld door de ‘reuzendoder’, met Tapia als degelijke pion op het middenveld. In aanloop naar de verloren eindstrijd tegen de Goddelijke Kanaries kreeg de Feyenoorder lof toegezwaaid van Peru-bondscoach Ricardo Gareca, die in tegenstelling tot Van Bronckhorst wel het vertrouwen schonk aan de middenvelder. “Ik volg hem al vanaf dat hij bij FC Twente speelde en daar basisspeler was. Daar viel hij vaak op met zijn spel”, liet de Argentijnse trainer optekenen in de Peruviaanse media. “Renato is heel belangrijk voor Peru. Zowel technisch als fysiek is hij van grote waarde op het middenveld. Daarnaast is hij met zijn persoonlijkheid en karakter een voorbeeld voor de rest van de ploeg.” Gareca had er geen boodschap aan dat Tapia bij Feyenoord doorgaans tot de tribuneklanten behoorde. “Feyenoord is een grotere club dan Twente, met een sterkere selectie. Dus het is moeilijker om daar door te breken. Maar ook bij Feyenoord heb ik Renato goede dingen zien doen. En hij heeft het laatste halfjaar bij Willem II ook weer uitstekend gespeeld, met als bekroning het bereiken van de bekerfinale. De Nederlandse competitie is sterk, dat Renato daar kan opvallen, zegt mij voldoende.”

Tapia miste door de deelname aan de Copa América met Peru een groot deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, wat ook al niet in zijn voordeel leek te werken. Troost liet zich op de traditionele Open Dag van Feyenoord op 21 juli in niet mis te verstane bewoordingen uit over de Zuid-Amerikaanse reservespeler. “Vorig seizoen hebben we hem al duidelijk proberen te maken dat er geen toekomst is bij Feyenoord. Toen was er geen club, toen is hij naar Willem II gegaan”, aldus het directielid technische zaken tegenover RTV Rijnmond. “Nu heeft hij de Copa América gespeeld en hebben clubs zich gemeld. Allemaal positief natuurlijk, maar nu wil hij niet. Het beleid bij Feyenoord is dat wij hem niet transfervrij laten gaan. Dat deden we alleen bij spelers die veel hebben betekend voor Feyenoord, zoals Karim El Ahmadi en Brad Jones. Hij moet gewoon meewerken aan een transfer. Anders gaan we kijken of er andere mogelijkheden zijn. Maar ik laat me niet zo makkelijk in de maling nemen, dat pik ik echt niet.” Een van de voornaamste kandidaten om Tapia over te nemen was Lokomotiv Moskou, dat volgens Voetbal International een lucratief en meerjarig contract had klaarliggen. Tapia zag echter geen heil in een verhuizing richting de Russische hoofdstad. Ook een terugkeer bij FC Twente kwam nooit van de grond, ondanks de lovende woorden van Tapia tegenover Voetbalzone na afloop van de verloren bekerfinale. “Ik kan nu niet zeggen of ik weer terug ga naar FC Twente. Ik hou van de stad en ik hou van de club. Ze weten hoe mijn gevoel is bij de club, dus ik ben blij dat ze weer in de Eredivisie komen.”

Het vertrouwen van trainer Jaap Stam

Stam was op de hoogte van de grieven van Troost, maar de nieuwe trainer van Feyenoord behandelde Tapia desondanks gewoon als een volwaardig lid van de A-selectie. “We hebben morgen een gesprek en dan gaan we gewoon verder”, liet Stam voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Southampton op 28 juli weten tegenover FOX Sports. “Als je kijkt naar de groep die wij hebben en de jongens die nog niet helemaal fit zijn, kunnen wij elke speler gebruiken. Uiteindelijk is hij gewoon een selectiespeler en sta ik er op deze manier in. Als hij terugkomt van vakantie, sluit hij gewoon aan.” De nieuwe keuzeheer van de Rotterdamse club kreeg al snel bijval van FOX Sports-verslaggever Hans Kraay jr. “Hij heeft natuurlijk ook gelijk met Tapia. Als je ergens de beschikking hebt over een groep spelers, kan de technisch directeur Sjaak Troost wel roepen dat hij zich niet laat piepelen. Dat heeft hij gezegd, dat Tapia maar moet luisteren en weg moet. Maar die jongen doet niets illegaals, want hij heeft nog een jaar contract. En Stam doet niets illegaals door hem op te stellen.” De Copa América-finalist zag de seizoensouverture tegen Sparta Rotterdam (2-2) op 4 augustus nog vanaf de reservebank, maar de situatie zou snel een positieve draai krijgen. Vier dagen later, in het voorrondeduel in de Europa League met Dinamo Tblisi, werd Tapia enigszins verrassend op het middenveld geposteerd door Stam. Dit was ook het geval in de eerste uitwedstrijd van Feyenoord in de Eredivisie tegen sc Heerenveen (1-1). De oud-middenvelder van FC Twente was in een kort tijdsbestek uitgegroeid tot een basisspeler, daar een nieuwe jaargang op de tribune in eerste instantie de harde realiteit leek te zijn.

Renato Tapia en consorten juichen na een doelpunt van Feyenoord tegen Hapoel Beer Sheva

De ‘dit pik ik niet’-tirade van Troost kwam ook Tapia ter ore en de door de technisch directeur van Feyenoord zo verfoeide middenvelder reageerde bij de NOS op de forse kritiek aan zijn adres. “Ik probeer gewoon op mezelf te focussen en wil het niet groter maken dan het is. We hebben ook afgesproken om er niet meer in de media over te spreken. Ik weet wat ik goed en slecht gedaan heb en ben blij dat ik terug ben. Ik heb de jongens bij de club echt gemist.” Een frisse start bij Feyenoord leek aanlokkelijker te zijn dan een lucratieve verbintenis bij bijvoorbeeld Lokomotiv. “Ik wil blijven. Nu focus ik mij op het voetbal en wat Feyenoord van mij verwacht op het veld. Geen idee of er nog een transfer komt.” Het vertrouwen dat Stam hem schonk heeft Tapia goed gedaan, ook al was de basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Tblisi een behoorlijke verrassing. “Ik heb met de trainer gesproken over wat hij wil met dit team en hij heeft mij het vertrouwen gegeven. Ik was fit omdat ik niet veel vakantie gehad heb. Eigenlijk ben ik gelijk doorgegaan vanuit de Copa América.” De wisselende seizoensstart van Feyenoord heeft geen nadelige gevolgen gehad voor Tapia, want hij is bijna twee maanden na de start van de jaargang 2019/20 nog steeds een vaste waarde op het middenveld, met doorgaans Orkun Kokcü en Leroy Fer aan zijn zijde.

Voor Tapia is september een speciale voetbalmaand, want de rechtsbenige middenvelder stond op 1 september met Feyenoord tegenover Willem II, de club die hem afgelopen seizoen een tijdelijke ontsnappingsroute bood. De maand wordt afgesloten tegen een andere club die Tapia in zijn hart draagt: FC Twente. Veel tijd voor sentimenten is er echter niet, want het volgende duel in de groepsfase van de Europa League staat ook alweer voor de deur. FC Porto komt donderdag op bezoek in De Kuip. Het zijn sowieso drukke weken voor de Zuid-Amerikaan die pas in zijn vierde seizoen als Feyenoord-speler het onvoorwaardelijke vertrouwen krijgt van een trainer. De komende maanden lijken cruciaal te worden voor Tapia. In de steeds veranderende voetbalwereld is het niet onmogelijk dat hij een nieuw contract krijgt aangeboden door de clubleiding van Feyenoord. De pas 24-jarige middenvelder kan zich ook in de kijker spelen van belangstellende clubs uit binnen- en buitenland. De beste jaren van de nog jonge Tapia lijken nog te komen, of dat nou in het shirt van Feyenoord is of niet.