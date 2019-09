Ten Hag neemt met opstelling Ajax voorschot op gedroomd middenveld

Erik ten Hag lijkt zaterdagavond in de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Groningen een voorschot te nemen op zijn gedroomde middenveld. De trainer van Ajax kiest op het middenveld namelijk voor Lisandro Martínez, Donny van de Beek en Quincy Promes. Daardoor zit Edson Álvarez op de reservebank. Verder neemt Noussair Mazraou op de rechtsbackpositie de plek van Sergiño Dest over. Verder is Hakim Ziyech terug in de basiself na een blessure.

De laatste weken vertrouwde Ten Hag steevast op Álvarez als kompaan van Martínez op het middenveld. De Mexicaanse middenvelder annex verdediger heeft vanavond als controleur echter plaats moeten maken voor Van de Beek. Laatstgenoemde is weer fit en was afgelopen woensdag tegen Fortuna Sittard (5-0 overwinning) ook al in de basis begonnen. Van de Beek lijkt in een meer controlerende rol te spelen dan dat hij gewend is, want Quincy Promes begint als nummer tien.

Voorin heeft Ajax weer de beschikking over Ziyech. De creatieveling ontbrak tegen Fortuna Sittard vanwege fysieke klachten, maar is weer volledig fit verklaard. Ziyech wordt voorin bijgestaan door Dusan Tadic en David Neres. Verder zijn Razvan Marin en Dest ten opzichte van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard uit de basis verdwenen: zij moeten vanavond genoegen nemen met een reserverol.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Van de Beek, Promes; Ziyech, Neres, Tadic