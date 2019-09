Hugo Borst pleit voor eliminatie van Berghuis en wijst vervanger alvast aan

Steven Berghuis heeft zichzelf geen goede dienst bewezen met zijn tackle op Teun Koopmeiners in de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ, zo oordeelt Hugo Borst zaterdagavond bij FOX Sports. De analist grijpt het moment aan om Berghuis aan te spreken op zijn gedrag op het veld: het was zeker niet de eerste uitspatting van de aanvaller, zo weet hij. Volgens Borst moet de buitenspeler vrezen voor zijn kansen bij het Nederlands elftal. Hij pleit ervoor om Calvin Stengs op te roepen voor Oranje in plaats van Berghuis.

“Als je in zijn nabije verleden duikt, zie je een stuk of vijf van dit soort krankzinnige overtredingen. Ze monden meestal uit in geel; hij komt iedere keer goed weg. Deze jongen is zijn frustratie niet de baas en moet echt een cursus woedebeheersing gaan volgen", stelt Borst aan de tafel van de betaalzender. In februari 2018 kreeg Berghuis het tijdens de training aan de stok met Sven van Beek; in april van dit jaar werd hij geschorst vanwege een tackle op de training. “Na drie keer telt ‘sorry’ niet meer, want er zit geen goede verbetering in."

Berghuis werd deze week door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland (10 oktober) en Wit-Rusland (13 oktober). Stengs, die scoorde en sterk speelde in De Kuip, moet nog wachten op zijn eerste oproep. "Berghuis heeft het volgens mij voor zichzelf verbruid. Het zou mij verbazen als onze bondscoach hem gaat opstellen, want hij is een risicofactor. Hij kan nog afvallen in de selectie en het is een mooie gelegenheid om Calvin Stengs op te roepen in plaats van deze recidivist."

"Stengs verdient het en voetbalt schoon. We horen altijd dat hij de beste speler van Feyenoord is en dat is hij ook, maar hij heeft een heel verkeerd besluit genomen door te blijven", vervolgt Borst. PSV had in de afgelopen zomer interesse in Berghuis, maar die koos voor een nieuw contract in Rotterdam. "Stel dat hij terecht was gekomen bij PSV: daar had hij op zijn tenen moeten lopen, was hij niet de beste speler geweest en dan had hij zich ook niet zo gefrustreerd hoeven te gedragen.”