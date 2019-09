Derby County en Phillip Cocu boeken eindelijk zege na bewogen week

Derby County heeft zaterdag de tweede overwinning in de Championship geboekt. Ruim zeven weken na de 1-2 zege op Huddersfield Town op de eerste speeldag was het team van Phillip Cocu met 3-2 te sterk voor Birmingham City. Chris Martin zette al vroeg de 1-0 op het scorebord en Martyn Waghorn verdubbelde vijf minuten na rust de voordelige marge.

Het duel leek zodoende min of meer beslist, maar de schrik zat er niet veel later goed in op Pride Park. Gary Gardner en Ivan Sunjic nivelleerden de tussenstand in drie minuten tijd en Kelle Roos stopte twintig minuten voor tijd een penalty van Lukas Jutkiewicz. Luttele minuten later was Jamie Paterson het eindstation van een goede counteraanval: 3-2.

Door de zege staat Derby County nu op een veertiende plaats, met elf punten uit negen duels. De driepunter komt op een gelegen moment: een teamuitje liep afgelopen week volledig uit de hand, nadat een aantal spelers te veel alcohol had gedronken. Onder anderen aanvoerder Richard Keogh was hierbij betrokken. Hij liep volgens de club een knieblessure op bij ‘een alcoholgerelateerd incident’ en kan de rest van het seizoen niet meer in actie komen.