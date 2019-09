Tottenham Hotspur wint met tien man; hoofdrollen El Ghazi en Janmaat

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag een zwaarbevochten overwinning geboekt op Southampton. Ondanks een rode kaart voor Serge Aurier na een halfuur won de ploeg van Mauricio Pochettino met 2-1 van Southampton. Tegelijkertijd was Chelsea met 2-0 te sterk voor Brighton & Hove Albion, waardoor het de vierde plek inneemt. Anwar El Ghazi en Daryl Janmaat speelden respectievelijk een positieve en negatieve hoofdrol voor hun clubs Aston Villa en Watford.

Tottenham Hotspur - Southampton 2-1

De wedstrijd ontbrandde in de laatste twintig minuten voor rust. Tanguy Ndombélé opende de score namens Tottenham, door na voorbereidend werk van Heung-Min Son raak te schieten vanbinnen het strafschopgebied: 1-0. Rond het halfuur volgde een dreun voor de Londense formatie, want Serge Aurier werd met tweemaal geel van het veld gestuurd. Kort erna tekende Danny Ings voor de gelijkmaker: hij jaagde Hugo Lloris op en profiteerde optimaal van gestuntel van de doelman. Een doelpunt van Harry Kane zorgde er daarna echter toch weer voor dat Tottenham met een 2-1 voorsprong aan de thee kon. Het elftal van manager Mauricio Pochettino moest het de gehele tweede helft stellen met een man minder, maar toonde karakter en stapte uiteindelijk toch als winnaar van het veld.

Chelsea - Brighton & Hove Albion 2-0

Verrassenderwijs ontbrak Davy Pröpper in de wedstrijdselectie van Brighton; de middenvelder zou een lichte blessure hebben overgehouden aan de training. De bezoekers slaagden er ternauwernood in om stand te houden in de eerste helft. Na een klein kwartier sprong Tammy Abraham hoog op na een vrije trap van Mason Mount, om vervolgens tegen de paal te koppen. Ross Barkley en Pedro stuitten op doelman Mathew Ryan en de grootste misser kwam van Marcos Alonso, die bij de tweede paal faalde op aangeven van César Azpilicueta. Na de rust slaagde Chelsea er alsnog in om Brighton op een onoverbrugbare afstand te zetten. Jorginho opende de score vanaf de strafschopstip, nadat Adam Webster een overtreding op Mount had begaan. Het was de honderdste benutte penalty ooit op Stamford Bridge (78 voor Chelsea; 22 voor de opponent); geen enkel ander stadion bereikte die mijlpaal al. Chelsea kwam goed weg toen Dan Burn op de lat stuitte, waarna Willian de spanning uit het duel haalde met een van richting veranderd schot.

Wolverhampton Wanderers - Watford 2-0

In de eerste helft op Molineux, waarin vooral veel werd gestreden, legde de ploeg van Nuno Espirito Santo de basis voor de pas eerste competitiezege van het seizoen. Pedro Neto was Daryl Janmaat na achttien minuten te slim af aan de linkerkant, waarna Matt Doherty de bal van dichtbij achter Ben Foster werkte. Hoewel Watford in het restant van de eerste helft naar een gelijkmaker zocht, verdedigden the Wolves de voorsprong met verve. Na een uur spelen, tegen de verhouding in, werkte Janmaat een kopbal van Raúl Jiménez in zijn eigen doel: 2-0. Zodoende bleef Watford, dat met twee punten stijf onderaan de ranglijst staat, voor het tiende Premier League-duel op rij zonder zege.

Aston Villa - Burnley 2-2

Anwar El Ghazi eiste een hoofdrol op, door het enige (geldige) doelpunt van de eerste helft te maken op Villa Park. Aan de rechterflank kon Frédéric Guilbert ongestoord zijn gang gaan en daardoor had hij de mogelijkheid om El Ghazi te bedienen met een voorzet. De bal kwam niet ideaal voor de aanvaller, maar met een subtiele voetbeweging slaagde hij er toch in om de verre hoek te vinden: 1-0. De treffer viel kort nadat John McGinn de score al leek te openen. In de aanloop naar de goal stond Conor Hourihane, van wie de assist kwam, echter enkele millimeters buitenspel. Halverwege de tweede helft zorgde Jay Rodriguez voor de gelijkmaker met een kopbal bij de tweede paal. Vervolgens maakte McGinn er 2-1 van, maar slechts twintig seconde daarna stelde Chris Wood een punt veilig voor Burnley.

Bournemouth - West Ham United 2-2

Indrukwekkend samenspel van West Ham resulteerde al binnen tien minuten in het eerste doelpunt van de wedstrijd. Een boogbal van Felipe Anderson werd knap uit de lucht geplukt door Sébastien Haller, die het leer even bij zich hield in het strafschopgebied en vervolgens Andriy Yarmolenko bediende. De Oekraïner draaide weg bij Nathan Aké en vuurde raak met een geplaatst schot in de linkerhoek. Aké, de enige Nederlander op het veld omdat Arnaut Danjuma-Groeneveld op de bank zat, speelde een hoofdrol bij de gelijkmaker. Na een voorzet van Diego Rico kopte Aké de bal voor de voeten van Joshua King, die de 1-1 aantekende. Het doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd, maar de VAR merkte op dat King niet buitenspel stond en dus telde de goal. Ook na de rust scoorden beide teams eenmaal: Callum Wilson vond vanbinnen het strafschopgebied de korte hoek en een van richting veranderde uithaal van Aaron Cresswell betekende de 2-2.

Crystal Palace - Norwich City 2-0

Het openingsdoelpunt werd na 21 minuten voetballen gemaakt door Luka Milivojevic. De Servische middenvelder benutte een strafschop, nadat Ibrahim Amadou een overtreding had begaan op James McArthur. Norwich had daarna nog voldoende tijd om de schade te repareren, maar slaagde daar niet in. Sterker nog: via Andros Townsend sloeg Crystal Place in de slotfase nogmaals toe. Norwich moest nog een extra een domper verwerken: Ralf Fährmann, de vervanger van de geblesseerde Tim Krul tussen de palen, viel nog in de eerste helft geblesseerd uit, waardoor men nu is aangewezen op Michael McGovern. Patrick van Aanholt maakte de negentig minuten vol bij Crystal Palace.