Bayern grijpt macht na zeperd Leipzig; Sinkgraven debuteert eindelijk

Bayern München is de nieuwe koploper in de Bundesliga. De regerend landskampioen won zaterdagmiddag zelf met 2-3 van SC Paderborn 07 en zag RB Leipzig, dat tot vandaag lijstaanvoerder was, tegelijkertijd met liefst 1-3 verliezen van Schalke 04. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz zegevierde bij het officiële debuut van Daley Sinkgraven met 0-3 over FC Augsburg en blijft prima meedoen in de Duitse top, terwijl het TSG Hoffenheim van Alfred Schreuder met 0-3 klop kreeg van Borussia Mönchengladbach. Bayern voert de ranglijst na zes speelrondes aan met veertien punten; Schalke, Leipzig, Borussia Mönchengladbach en Leverkusen volgen met ieder dertien punten.

SC Paderborn 07 - Bayern München 2-3

Bayern kende een voortvarende start in de Benteler-Arena, want Serge Gnabry zorgde al na een kwartier spelen voor de 0-1. De Duits international werd in het strafschopgebied fraai vrijgespeeld door Philippe Coutinho en rondde vervolgens oog in oog met doelman Jannik Huth koelbloedig af. Vlak ervoor had Robert Lewandowski Bayern overigens reeds op voorsprong kunnen schieten, maar de Poolse spits schoof de bal na voorbereidend werk van Gnabry voorbij een vrijwel leeg doel.

Tien minuten na de onderbreking was het Coutinho die de voordelige marge voor Bayern wist te verdubbelen. De Braziliaanse middenvelder kon simpel scoren nadat Gnabry een pass van Joshua Kimmich fraai had klaargelegd: 0-2. Bayern leek zo af te stevenen op een probleemloze overwinning, maar de thuisploeg wist halverwege de tweede helft toch wat terug te doen. Kai Pröger nam de bal in het strafschopgebied knap aan en schoot vervolgens buiten het bereik van Manuel Neuer raak in de verre hoek. Bayern herstelde zijn voordelige marge van twee elf minuten voor tijd in ere via Lewandowski, maar via Jamilu Collins wist Paderborn het toch weer spannend te maken. Bayern wankelde, maar wist de overwinning uiteindelijk toch uit het vuur te slepen.

RB Leipzig - Schalke 04 1-3

Leipzig had dit seizoen alleen geremiseerd tegen Bayern München; verder werd elk officieel duel gewonnen. De ploeg van Julian Nagelsmann was dan ook favoriet voor het duel met Schalke, maar keek bij rust aan tegen een 0-2 achterstand. Salif Sané opende na een klein halfuur de score. Een lage corner werd doorgekopt door Omar Mascarell, waarna Sané op de juiste plek stond om er van dichtbij 0-1 van te maken. Een strafschop leidde kort voor rust tot een verdubbeling van de marge: Amadou Haidara stond op de voet van Amine Harit, die zich zelf met succes ontfermde over de daaropvolgende penalty. In het tweede bedrijf besliste Rabbi Matondo het duel definitief in het voordeel van Schalke, toen hij een drie-tegen-twee-situatie succesvol afrondde na een slimme pass van Harit. Het laatste woord was desondanks aan Leipzig: Emil Forsberg bepaalde de eindstand op 1-3 met een zwabberbal waar doelman Alexander Nübel zich lelijk op verkeek.

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 0-3

De eerste helft in de WWK ARENA hield niet over. Leverkusen, met Sinkgraven in de basis, had als verwacht het meeste balbezit, maar Augsburg, nog altijd zonder de geblesseerde Jeffrey Gouweleeuw, verdedigde gegroepeerd en hoefde nauwelijks grote kansen weg te geven. Toch kon Leverkusen na ruim een halfuur de openingstreffer vieren. Nadiem Amiri bracht de bal na een afgeslagen hoekschop hard terug in het strafschopgebied van Augsburg, waarna Florian Niederlechner de bal ongelukkig in eigen doel kopte: 0-1.

Leverkusen wist de voorsprong mee te nemen naar de rust en bleef in de tweede helft betrekkelijk eenvoudig op de been. De beslissing in de wedstrijd viel een kwartier voor tijd, toen Kevin Volland na een assist van Kai Havertz de 0-2 in het doel lobde. Sinkgraven was drie minuten daarvoor overigens afgelost door de Braziliaan Wendell. In de absolute slotfase wist Leverkusen de score nog verder op te voeren via Havertz, die als eindstation fungeerde van een schitterende aanval.

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 0-3

Het werd een pijnlijke middag voor Schreuder en de zijnen. De eerste helft leek zonder doelpunten te eindigen, maar daar bracht Alassane Pléa na 42 minuten verandering in. Een splijtende steekpass van Stefan Lainer op Marcus Thuram stelde de aanvaller in staat om meters te maken aan de rechterflank, alvorens zijn bewaker uit te kappen en vanaf de achterlijn zijn landgenoot Pléa te bedienen. Vlak voor het doel zorgde Pléa voor het eerste doelpunt van de wedstrijd. In het tweede bedrijf breidde Mönchengladbach de marge verder uit. Thuram trok vanaf de rechterflank naar binnen, passeerde enkele verdedigers en rondde gedecideerd af. Florian Neuhaus zorgde zeven minuten voor tijd voor het slotakkoord op aangeven van Pléa.

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 0-1

Met Jean-Paul Boëtius, Jeremiah St. Juste (beiden FSV Mainz 05), Wout Weghorst en Jeffrey Bruma (beiden VfL Wolfsburg) stonden er vier Nederlanders op het veld in de Opel Arena. Het nog ongeslagen Wolfsburg begon uitstekend, want na een afgemeten voorzet van Maximilian Arnold vanaf de linkerflank knikte Marcel Tisserand de 0-1 tegen de touwen. Vijf minuten na de onderbreking had Weghorst er 0-2 van moeten maken, toen hij vlak voor het doel werd bereikt door William. De spits kreeg de bal echter ongelukkig onder zijn voet. Vlak voor tijd haalde Tisserand een bal van de lijn, waardoor Wolfsburg de drie punten ternauwernood veiligstelde.