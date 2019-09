Prachttreffer levert Ünüvar geen heldenrol op in spektakelstuk tegen PSV

PSV Onder-19 heeft de topper tegen Ajax Onder-19 zaterdagmiddag weten te winnen. Op De Toekomst wonnen de Eindhovense beloften, getraind door Ruud van Nistelrooij, in een doelpuntrijke confrontatie met 3-4. Naci Ünüvar maakte het mooiste doelpunt van de middag namens Ajax, maar een heldenrol leverde dat uiteindelijk niet op. PSV is nu de nieuwe koploper in de Onder-19 competitie.

Na een aftastend begin van beide teams was het PSV dat na ruim tien minuten voetballen op voorsprong kwam in Amsterdam. Een voorzet vanaf de rechterflank werd matig uitverdedigend door de defensie van Ajax, waarna Djenairo Daniels van dichtbij verwoestend raak schoot: 0-1. Het elftal van Van Nistelrooij beleefde zo een droomstart, maar aan de hand van Ünüvar wist Ajax vrij snel weer op gelijke hoogte te komen.

Ünüvar werd tussen de linies bereikt door Kenneth Taylor, waarna het zestienjarige toptalent ruimte voor zichzelf creëerde en de bal vanaf ongeveer twintig minuten schitterend voorbij doelman Tyrick Bodak schoot: 1-1. De formatie van John Heitinga was de bovenliggende partij in het restant van de eerste helft, maar kon niet voorkomen dat PSV op slag van rust weer op voorsprong kwam. Opnieuw Daniels schoot raak en was zo verantwoordelijk voor een 1-2 ruststand.

Ajax probeerde in de tweede helft nog wel terug te komen in de wedstrijd, maar het team van Heitinga was slordig in balbezit en daardoor kon PSV volop counteren. Ajax werd lang in leven gehouden door de bezoekers uit Eindhoven, maar in het laatste kwartier liep de score alsnog verder op. Yorbe Vertessen kopte eerst de 1-3 tegen de touwen en daarna wist ook Mees Kreekels nog te scoren. Sontje Hansen (strafschop) en Enric Llansana deden nog wat terug namens Ajax, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar voor PSV.