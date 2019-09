Wijnaldum is dankzij ongelofelijke blunder matchwinner Liverpool

Liverpool is ook na zeven wedstrijden nog altijd foutloos in de Premier League. Het elftal van manager Jürgen Klopp speelde zaterdagmiddag geen denderende wedstrijd op bezoek bij promovendus Sheffield United, maar een curieus doelpunt van Georginio Wijnaldum in de tweede helft was uiteindelijk voldoende voor de drie punten: 0-1. Wijnaldum maakte net als Virgil van Dijk overigens de negentig minuten vol bij Liverpool, dat koploper blijft en nu acht punten meer heeft dan achtervolger Manchester City. The Citizens komen later vandaag nog wel in actie tegen Everton.

Sheffield United boekte dit seizoen al verrassende resultaten tegen onder meer Chelsea (2-2) en Everton (0-2 overwinning) en ook Liverpool had het niet eenvoudig tegen het elftal van manager Chris Wilder. De thuisploeg hanteerde een hoog tempo in de openingsfase en kwam een aantal keer gevaarlijk door over de rechterflank. Een waarschuwingsschot van Oliver McBurnie was er al na vier minuten voetballen, maar Liverpool-doelman Adrián kon betrekkelijk eenvoudig redden.

Liverpool speelde een moeizame eerste helft, maar werd gaandeweg gevaarlijker op de helft van Sheffield United. Van Dijk wist na ruim een halfuur met een fraaie pass van achteruit Sadio Mané vrij te zetten voor het doel, maar de aanvaller uit Senegal kreeg de bal vervolgens niet op doel. Op slag van rust kreeg diezelfde Mané opnieuw een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. Na voorbereidend werk van Mohamed Salah en Roberto Firmino kon Mané vrij aanleggen vanaf een meter of vijf, maar zijn poging trof de paal.

Liverpool had het vervolgens ook lastig in de eerste fase na rust. The Reds claimden tevergeefs een strafschop na een vermeende overtreding op Mané, maar de beste kansen in de tweede helft waren voor Sheffield United. Klopp reageerde in de 64ste minuut met het inbrengen van Divock Origi voor Jordan Henderson en zes minuten later kon Liverpool vrijwel uit het niets de openingstreffer vieren. Wijnaldum nam een afvallende bal vanaf een meter of zeventien in één keer op de pantoffel, waarna Dean Henderson simpel leek te kunnen redden. De doelman zat echter volledig mis en zag de bal uiteindelijk door zijn benen in het doel vallen: 0-1.

Salah had de wedstrijd vervolgens vrijwel onmiddellijk in het slot kunnen gooien, maar de Egyptenaar faalde oog in oog met Dean Henderson. Daardoor mocht Sheffield United blijven hopen op een resultaat. Het team van Wilder ging in de absolute slotfase va-banque spelen en kreeg vijf minuten voor tijd nog een reuzenkans via Leon Clarke, maar doordat hij van dichtbij miste, kwam Liverpool uiteindelijk met de schrik vrij.