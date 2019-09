Frenkie de Jong heeft plek terug; Barça krijgt vlak voor aftrap slecht nieuws

Frenkie de Jong keert zaterdagmiddag terug in de basiself van Barcelona voor de uitwedstrijd tegen Getafe. De international van het Nederlands elftal zal in het Coliseum Alfonso Pérez samen met Sergio Busquets en Arthur het middenveld van Barcelona vormen. De Jong moest midweeks in de thuiswedstrijd tegen Villarreal (2-1) nog genoegen nemen met een invalbeurt. Ousmane Dembélé is op het laatste moment afgehaakt bij Barcelona met een spierblessure, terwijl van Lionel Messi al bekend was dat hij zou ontbreken .

Het wegvallen van Démbéle is een volgende tegenvaller van Barcelona. Trainer Ernesto Valverde kon vanwege blessures immers ook al niet beschikken over Messi, Ansu Fati, Jordi Alba en Samuel Umtiti. Démbéle was in eerste instantie nog wel met de rest van de selectie meegereisd naar Madrid.

Barcelona hoopt in Getafe de eerste uitoverwinning van het seizoen te boeken. De visites aan Athletic Club (1-0), Osasuna (2-2), Borussia Dortmund (0-0) en Granada (2-0) leverden hooguit een punt op. De achterstand op LaLiga-koploper Real Madrid bedraagt vier punten. Getafe verloor niet één van de laatste zes duels in alle competities.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior; De Jong, Busquets, Arthur; Carles Pérez, Suárez, Griezmann

Reserves Barcelona: Neto, Semedo, Todibo, Wagué, Arturo Vidal, Aleñá, Rakitic