Valencia wint mét Jasper Cillessen en maakt zich op voor visite Ajax

Valencia heeft zaterdagmiddag de tweede overwinning in LaLiga geboekt. De ploeg van Albert Celades won op bezoek bij Athletic Club en dat betekende de eerste zege in San Mamés sinds maart 2012. Denis Cheryshev maakte de enige treffer in Bilbao: 0-1. Jasper Cillessen verscheen drie dagen zijn reserverol tegen Leganés (3-3) wél aan het startsignaal en had een belangrijk aandeel in de driepunter. Door de overwinning komt Valencia op negen punten uit zeven duels en staat men voorlopig negende in LaLiga.

Valencia, dat komende woensdag in de Champions League voor eigen publiek tegen Ajax aantreedt, speelde wellicht de beste eerste helft van het seizoen. Het team van Celades domineerde in de eerste 45 minuten licht qua balbezit en had ook de beste kansen. Na vier minuten spelen kwam Athletic al goed weg toen een inzet van Maxi Gómez de kruising op een haar miste. Naarmate de eerste helft in Bilbao vorderde, kwam Valencia beter in de wedstrijd en boden de pogingen van Athletic om druk te zetten geen soelaas. Na dik een kwartier spelen keerde Unai Simón op heerlijke wijze een volley van Ezequiel Garay.

Het team van Celades nam dankzij een heerlijke tegenaanval na 26 minuten spelen de leiding. Gómez gaf een steekpass op Ferrán Torres, die de vrijgelopen Cheryshev in het zestienmetergebied niet over het hoofd zag: 0-1. De VAR bekeek of Torres niet buitenspel stond na de pass van Gómez, maar dat was niet het geval. Na de eerste tegentreffer voor eigen publiek dit seizoen probeerde Athletic terug in het duel te komen, maar het ontbrak aan finesse in de laatste meters. Jasper Cillessen verwerkte een inzet van Iñaki Williams tot corner en pogingen van Raúl García en Ander Capa misten precisie.

Garay keerde na rust mogelijk om blessureleed niet meer terug op het veld: de verdediger werd vervangen door Gabriel Paulista. In het eerste kwartier na rust ging het duel op en neer. Simón voorkwam dat Gómez een pass van Rodrigo verzilverde en niet veel later kwamen los Che heel goed weg toen Cillessen een inzet van Williams keerde en de rebound van de aanvaller op de paal eindigde. Na dik een uur spelen kon de Nederlander ook ternauwernood voorkomen dat een diagonale inzet van Williams de 1-1 betekende.

De krachtmeting in Baskenland kon in de slotfase nog alle kanten op. Simón voorkwam met zijn voet dat een inzet van Cheryshev de 0-2 betekende, terwijl Paulista negen minuten voor tijd bij de tweede paal voorkwam dat Raúl García voor de 1-1 tekende. Zodoende leed Athletic de eerste thuisnederlaag in LaLiga sinds 5 oktober 2018, toen streekgenoot Real Sociedad met 1-3 te sterk was. Het team van Gaizka Garitano blijft voorlopig vierde op de ranglijst, met twaalf punten uit zeven wedstrijden.