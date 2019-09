Verrassende achterhoede Juventus; Ronaldo heeft nieuwe kompaan voorin

Juventus begint zaterdagmiddag met Gianluigi Buffon in het doel aan de thuiswedstrijd tegen SPAL. De 39-jarige Italiaan zal zijn 903e officiële wedstrijd in zijn carrière spelen en verbreekt daarmee het record van Paolo Maldini, die gedurende zijn loopbaan tot 902 optredens kwam. Verder keert Cristiano Ronaldo bij Juventus terug in de basis en kan ook Matthijs de Ligt weer rekenen op een basisplaats.

Het is de derde wedstrijd op rij waarin trainer Maurizio Sarri zijn doelman bij Juventus afwisselt. De oefenmeester koos op 18 september in het Champions League-duel met Atlético Madrid (2-2) tussen de palen voor Wojciech Szczesny, de beoogde eerste doelman van Juventus, maar enkele dagen later mocht Buffon plots weer in de basis opdraven tegen Hellas Verona (2-1 overwinning).

Szczesny keerde afgelopen dinsdag in de uitwedstrijd tegen Brescia (1-2 zege) weer terug in de basis, maar moet nu Buffon dus weer voor zich dulden. Szczesny ging tegen Brescia niet vrijuit bij het tegendoelpunt van Juventus en zit nu op de reservebank. Verder voert Sarri nog drie wijzigingen door in zijn basiself: Juan Cuadrado speelt als rechtsback in plaats van de geblesseerde Danilo, op de linksbackpositie neemt Blaise Matuidi de plaats van Alex Sandro over en voorin moet Gonzalo Higuaín zijn basisplaats afstaan aan Ronaldo.

Ronaldo liet afgelopen dinsdag nog verstek gaan vanwege fysieke klachten, maar is nu dus weer fit verklaard. Doordat Paulo Dybala voorin zijn basisplek behoudt, wordt de voorhoede van Juventus wordt het eerst dit seizoen gevormd door de Argentijnse creatieveling en Ronaldo.

Opstelling Juventus:: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo