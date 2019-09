‘Cocu gaf me kans om in het eerste van PSV te spelen, Van Bommel niet’

Mauro Júnior hoefde dit seizoen bij PSV niet op speelminuten te rekenen in het eerste elftal en dus koos hij voor een tijdelijk vertrek. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler is deze voetbaljaargang verhuurd aan Heracles Almelo. Waar hij onder Phillip Cocu nog regelmatig de kans kreeg, belandde hij onder Mark van Bommel op een zijspoor.

“Oud-trainer Phillip Cocu gaf me kans om in het eerste elftal van PSV te spelen, Mark van Bommel niet. Ik paste niet in het systeem, denk ik”, legt de twintigjarige Braziliaan uit in TC Tubantia. “We hebben er weleens met elkaar over gesproken, maar ik vind dat privé, dat wil ik niet in de krant vertellen. Voor mij was het belangrijk om bij een andere club te gaan spelen en daarna sterker terug te keren bij PSV.”

Heracles was niet de enige club met interesse. “Er waren aardig wat clubs waar ik heen kon, maar ik koos voor Heracles omdat ze heel erg geïnteresseerd waren. Het is niet zo dat ik nu zeker ben van mijn plek. Deze trainer (Frank Wormuth, red.) pusht me. Hij laat me hard werken, legt druk op me. Ik heb mensen nodig die dat doen, die me motiveren, anders word je te gemakkelijk. Ik ben blij dat ik hier ben.”

Mauro Júnior voelt zich op zijn plek bij Heracles, maar is niet altijd even vrolijk. “Ik kan bijna nooit in het Portugees of Spaans praten. Ik zou graag een vriend in de spelersgroep hebben tegen wie ik precies kan zeggen wat ik voel of bedoel. Bij PSV spreken veel jongens Spaans”, aldus de Braziliaan, die bij zijn gastgezin in Nederlands de Engelse taal leerde. “Nederlands kan ik een beetje verstaan, maar we hebben ons in eerste instantie op Engels gericht. Maar begrijp me niet verkeerd: iedereen hier in Almelo is leuk en we betrekken elkaar overal bij.”