Derksen kritisch op besluit Koeman: ‘Ik vind dat geen international’

Bondscoach Ronald Koeman maakte deze week zijn voorlopige selectie van het Nederlands elftal bekend. Dat de naam van Tonny Vilhena op de dertigkoppige lijst staat, vindt Johan Derksen onbegrijpelijk. De middenvelder van FK Krasnodar maakt al geruime tijd geen indruk op Derksen. Ook Hans Hateboer hoort volgens hem niet in het Nederlands elftal thuis.

“Hateboer vind ik geen international. Vilhena vind ik ook geen international. Dat vind ik een ren-je-rot-show. Hij speelt postbodevoetbal: met de bal rennen en dan een tikkie breed. Dat krijg je er niet meer uit”, aldus Derksen bij Veronica Inside. “Een speler als Georginio Wijnaldum wordt bij Liverpool door tien andere spelers gecorrigeerd. Vilhena kon bij Feyenoord rennen en vliegen. Mensen in de media zeiden dat hij zo goed bezig was, dus hij ging in zichzelf geloven. Daar heb je bij een club als Liverpool geen tijd voor.”

Het is niet de eerste keer dat Derksen kritisch is op Vilhena. Vorig seizoen gaf hij ook al niet hoog op van de middenvelder, die toen nog voor Feyenoord speelde. “Ik heb het idee dat die Vilhena zichzelf een beetje overschat, hij vindt zichzelf een heel goede voetballer. Hij is een nuttige werker als hij zijn taken uitvoert”, aldus Derksen eerder dit jaar.

Volledige voorselectie Nederlands elftal:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Jeroen Zoet (PSV)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Justin Kluivert (AS Roma), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Ajax) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).