Geschokte Garcia de la Vega ‘kon geen kant op’: ‘Call the police!’

Mauricio Garcia de la Vega, de beoogde eigenaar van Roda JC, werd vrijdagavond in de rust van de wedstrijd tegen De Graafschap (1-1) het stadion uitgedirigeerd door een aantal boze supporters. De achterban van de club uit de Keuken Kampioen Divisie is boos omdat de Mexicaan vooralsnog niet met de beoogde financiële middelen over de brug is gekomen. 1Limburg reconstrueert hoe de avond voor Garcia de la Vega is verlopen.

Halverwege het duel stond in de bestuurskamer een gesprek tussen de Mexicaan en een groep van circa vijftien supporters op het programma. “Wie met mensen binnen en rondom Roda JC praat, krijgt echter de indruk dat het niet voor iedereen een verrassing was dat het verder ging dan dat, en De la Vega letterlijk op straat werd gezet”, zo klinkt het.

Niet vijftien, maar een veelvoud van dat aantal, meldde zich vrijdagavond bij de bestuurskamer. “Wat na een eerste schermutseling volgde, was haast onthutsend; De la Vega kon geen kant op, behalve richting de uitgang. De zichtbaar geschokte Mexicaan - die nog 'Call the police!' riep - werd beschimpt, geïntimideerd en bovenal richting de uitgang gewerkt”, meldt 1Limburg. “Ondanks de aanwezigheid van stewards en politieagenten was het duidelijk dat De la Vega drie verdiepingen lager, op het voorplein van het stadion zou eindigen. Ook daar werd de Mexicaan met furieuze aanhangers geconfronteerd, om vervolgens met een politievoertuig afgevoerd te worden.”

Trainer Jean-Paul de Jong keurde de actie van de fans ten zeerste af. “We hebben als groep tegen elkaar gezegd: dit kun je niet accepteren. Dat is iets wat ons overkomt, en we zullen sterk bij elkaar moeten blijven", aldus de coach. "Dit is een bizarre avond. Een gitzwarte bladzijde in de historie van Roda JC."

