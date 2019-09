Onana trekt zich niets aan van kritiek: ‘Nee, ik stop daar niet mee’

André Onana staat bekend als een uitstekende keeper, maar ook als een doelman die alle tijd neemt bij het nemen van een achterbal wanneer dat Ajax goed uitkomt. In de halve finale van de Champions League deed hij dit ook bij een 2-2 stand, wat voor de Amsterdammers genoeg was geweest voor een plek in de finale. De scheidsrechter liet echter nog langer doorspelen, waarna Lucas Moura diep in blessuretijd de 2-3 maakte en the Spurs naar de finale in het Wanda Metropolitano schoot. Terugkijkend op dat duel geeft Onana aan dat het volgens hem volkomen logisch was om zoveel mogelijk tijd te rekken op weg naar het laatste fluitsignaal.

"Als we kijken naar de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur vorig jaar. Nee, nee, we kunnen er over praten, dat vind ik niet erg. Het is goed om er soms over te praten", zegt Onana in een interview met de NOS. “Luister, m'n vriend. We waren nog maar dertig seconden verwijderd van de Champions League-finale. Waarom zou ik dan haast maken? Dat is niet logisch. Op dat moment dacht ik alleen maar: 'André, rek zoveel mogelijk tijd tot het einde.' Broer, ik kan niet in de toekomst kijken!"

Het moment in de halve finale van de Champions League heeft er niet voor gezorgd dat Onana stopt met tijdrekken. “Nee, ik stop daar niet mee”, aldus de doelman. "Luister, in dit team ben ik een van de leiders, dus ik bepaal of we het spel snel of langzaam hervatten. Het belangrijkste is dat wij winnen en als ik daarvoor tijd moet rekken, dan doe ik dat. Het interesseert mij niet als men daar niet gelukkig mee is. En weet je, soms maak ik de verkeerde keuze. We zijn mensen, kunnen niet altijd de juiste keuze maken.”

Dit seizoen is Onana al regelmatig van grote waarde geweest voor Ajax. Toch was er ook kritiek, bijvoorbeeld na het tegendoelpunt van Donyell Malen in de uitwedstrijd tegen PSV. Onana denkt achteraf dat hij feller uit het doel had moeten komen. “Maar ik heb de goal nu tien keer teruggekeken en moest concluderen dat Malen geen moment de controle over de bal verloor. Dus was het voor mij moeilijk om uit te komen”, aldus Onana. "Uiteindelijk moest ik wachten en kwam hij zo dichtbij, dat ik moest kiezen. Links of rechts, maar daar kon ik niets meer tegen doen. Ik ben altijd kritisch op mijzelf, niet bang om te zeggen dat het mijn fout was. Maar dit was moeilijk."