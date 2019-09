Promes legt de bal bij Ten Hag: ‘We hebben laten zien dat het kan’

Quincy Promes scoorde de afgelopen weken aan de lopende band namens Ajax. De Oranje-international is een van de vele aanvallend ingestelde spelers over wie trainer Erik ten Hag beschikt. De concurrentie in de voorhoede is stevig, beseft ook Promes. De Oranje-international weet dat de trainer keuzes moet gaan maken nu Donny van de Beek weer fit is. “De trainer heeft wel een luxeprobleem”, reageert Promes tegenover De Telegraaf.

Promes was de afgelopen weken belangrijk voor Ajax met doelpunten tegen Sparta Rotterdam, sc Heerenveen, Lille OSC en PSV. Afgelopen woensdag maakte hij een hattrick tegen Fortuna Sittard. Daarnaast leverde Promes dit seizoen al drie assists. De ex-aanvaller van onder meer Spartak Moskou en Sevilla is op meerdere posities inzetbaar, wat het voor Ten Hag wat makkelijker maakt om te schuiven. Waar Promes de afgelopen weken als aanvallende middenvelder speelde, begon hij tegen Fortuna Sittard als linksbuiten. In de tweede helft schoof Promes naar de positie van aanvallende middenvelder, terwijl Van de Beek een linie zakte.

Promes geniet: 'Ik nader steeds meer de vorm van Spartak'

“De trainer wilde met Klaas een echte spits in de ploeg hebben. Met Donny en mij op het middenveld ging het gewoon goed. We zijn flexibel”, reageert Promes. “Of dit vaker gaat gebeuren is aan de trainer, maar we hebben wel laten zien dat het kan. Ik heb zelf geen voorkeur voor de ene of de andere positie. Of het nou op tien is of op links, ik probeer zo vrij mogelijk te spelen en belangrijk te zijn voor het team.”

Promes mag zich inmiddels een vaste basisspeler noemen, maar dat was aan het begin van het seizoen wel anders. Ten Hag koos voor andere spelers en Promes moest wekenlang genoegen nemen met een reserverol. “Nee, dat was niet zo moeilijk voor mij. Ik ben volwassen geworden en rustig in mijn hoofd”, aldus Promes. “Ik weet dat ik te maken heb met een moordende concurrentiestrijd. Ik ben vijf seizoenen weggeweest uit Nederland en dan kom je in een draaiend team. Natuurlijk moet je dan even wennen. Het was aan mij om het te laten zien met mijn benen. Dat heb ik gedaan op de training.”

De 39-voudig Oranje-international bleef ondanks zijn rol als invaller rustig. “Ik heb genoeg meegemaakt om er nu een realistische kijk op te hebben. Uiteindelijk draait het alleen om presteren. Die concurrentiestrijd is alleen maar goed voor Ajax. Natuurlijk krijg je te maken met teleurgestelde spelers. Maar aan de andere kant is het heerlijk, omdat je weet dat je elke training alles uit jezelf moet halen.”