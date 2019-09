‘Liverpool moet vrezen voor uitsluiting EFL Cup na zege op MK Dons’

Liverpool moet vrezen voor uitsluiting van deelname aan de EFL Cup, zo schrijft The Athletic zaterdag. De ploeg van manager Jürgen Klopp plaatste zich eerder deze week ten koste van MK Dons voor de vierde ronde van het Engelse bekertoernooi. In de volgende ronde zijn the Reds gekoppeld aan Arsenal, maar mogelijk wordt dat duel niet gespeeld. Bij Liverpool zou namelijk een niet speelgerechtigde speler op het veld hebben gestaan.

De EFL is een onderzoek gestart naar het al dan niet laten spelen van een speler die niet in actie had mogen komen, zo meldt de website. Om welke speler het gaat is vooralsnog niet bekend. Volgende maand staat de wedstrijd tegen Arsenal op het programma, maar de kans bestaat dat the Gunners deze ronde overleven zonder in actie te komen.

“De club is zich bewust van een mogelijk administratief probleem met betrekking tot een van onze spelers”, reageert een woordvoerder van Liverpool tegenover de website. “We werken samen met de betrokken autoriteiten om de feiten op een rij te zetten. Tot dit proces is voltooid doen we geen verdere uitspraken.” Wanneer bewezen wordt dat Liverpool fout zit, kan de club bestraft worden met een boete of uitsluiting van verdere deelname.

Liverpool won de wedstrijd met 0-2. James Milner en het Nederlandse talent Ki-Jana Hoever waren de doelpuntenmakers. Laatstgenoemde stond in de basis en kopte in de tweede helft raak op aangeven van Milner. Vlak voor tijd haalde Klopp de ex-jeugdspeler van Ajax naar de kant en gunde hij met Sepp van den Berg een andere Nederlander zijn officiële Liverpool-debuut.