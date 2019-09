Ihattaren: ‘Bij PSV weten ze van de situatie, de trainer weet het ook’

Mohamed Ihattaren heeft de schijnwerpers al wekenlang op zich gericht. De aanvallende middenvelder speelt de pannen van het dak in het shirt van PSV en het is de vraag voor welk land hij zijn interlands gaat spelen: Nederland of Marokko. Onlangs liet hij al weten dat hij geen beslissing wil nemen over zijn sportieve toekomst nu zijn vader ernstig ziek is. In een interview met het Algemeen Dagblad gaat het zeventienjarige talent in op zijn thuissituatie.

“Voetbal is momenteel meer dan ooit een uitlaatklep. Mijn vader is ernstig ziek. Hij heeft al langer kanker, ligt nu ook soms in het ziekenhuis. Als er geen training is of een wedstrijd, wil ik zoveel mogelijk bij hem zijn”, vertelt Ihattaren openhartig. De PSV’er probeert zoveel mogelijk bij zijn vader te zijn. Hij stelde zich de afgelopen interlandperiode om die reden dan ook niet beschikbaar.

Opta Eredivisie Preview: Speelronde 8

“Toen kon ik vier dagen thuis bij hem blijven”, vertelt Ihattaren. “Mijn vader ligt dan in bed en ik zit naast hem. Ik bel hem ook altijd even op voor ik ga spelen. Dan zegt hij: 'Ik kijk live op tv, hoor. Ik ga genieten van je, Mootje. God is met jou.' Hij vindt de supporters leuk. Helemaal nu ze ook liedjes voor me zingen. 'Ik hoor ze zingen voor je', zegt hij dan, helemaal trots.”

Diverse media meldden al dat Ihattaren het besluit over zijn interlandcarrière voor zich uitschuift. “Ik ga nu geen grote beslissingen nemen voor mijn verdere carrière zolang mijn vader ziek is. Bij PSV weten ze van de situatie, de trainer weet het ook”, zo klinkt het. “De steun die ik krijg, doet me goed. Ik heb ook het gevoel dat ik beter presteer doordat ik het voetbal heb als uitlaatklep. Het helpt ook zeker mee om te relativeren. Als je je vader zo ziek ziet zijn, ga je niet zweven.”