Steven Berghuis reageert op onbesuisde tackle en kan zich vinden in kritiek

Steven Berghuis was donderdagavond de meest besproken speler van Feyenoord rond het duel met AZ (0-3). De aanvaller van de Rotterdammers liet zich op slag van rust bij een 0-1 achterstand gaan door Teun Koomeiners uit frustratie van achteren neer te halen. Scheidsrechter Jochem Kamphuis bestrafte hem met geel en videoscheidsrechter Danny Makkelie steunde dat besluit. De voetbalwereld was ervan overtuigd dat Berghuis met een rode kaart bestraft had moeten worden en de speler in kwestie weet dat hij er met een gele kaart goed vanaf is gekomen.

In een interview met het Algemeen Dagblad krijgt Berghuis de vraag wat hij wilde bereiken met de tackle. “Ik wilde de toon niet zetten. Ik zet een tackle in, op het randje. Rood had zeker gekund”, beseft Berghuis. “Ik raak hem van achteren, dat is niet het moment om zo'n tackle in te zetten. In één seconde gebeurt het. Er is frustratie dat het niet loopt en dan zet je die tackle in. Ik heb hem niet willen blesseren.”

In the Zone | Koopmeiners: 'Ik dacht de VAR gaat hier rood voor geven'

Berghuis weet dat hij fout zet met zijn actie. “Dit is de speler en persoon die ik ben. De emotie is ook mijn kracht en ik wil dat niet verliezen, maar het sloeg nu net de verkeerde kant op. Daar loop ik niet voor weg”, aldus de Oranje-international. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond mengt zich in de discussie en vindt dat Kamphuis en Makkelie fout zaten door Berghuis te bestraffen met een gele kaart.

“Dit was een duidelijke rode kaart”, reageert oud-scheidsrechter Van Egmond in de krant. “Ik vind het duidelijk genoeg dat de scheidsrechter fout zat en dus vind ik het een duidelijke rode kaart. Ik vind het niet heel gek dat Jochem Kamphuis de overtreding op het veld niet heeft gezien, met deze snelheid zien scheidsrechters nou eenmaal niet alles direct en juist.”

Koopmeiners reageerde direct na de wedstrijd al op het incident in De Kuip. "Volgens mij was de bal al lang weg. Gelukkig kwam ik goed weg en kon ik daarna gewoon door, want hij raakte me wel", vertelde hij aan FOX Sports. "Ik heb de scheidsrechter erop aangesproken. Hij zei dat hij vond dat het geel was. Dan ga ik daar in dat geval vanuit. Maar ik denk niet dat dit op een voetbalveld thuishoort, laat dat duidelijk zijn."