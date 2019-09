Johan Derksen: ‘Dirk Kuyt steekt Jaap Stam genadeloos een mes in de rug’

Dirk Kuyt aast op de positie van Jaap Stam, zo verzekert Johan Derksen maandagavond in Veronica Inside. De analist heeft geen goed woord over voor Kuyt, die volgens Derksen maar wat graag het hoofdtrainerschap bij Feyenoord overneemt. "Daar word ik helemaal gek van", reageert Derksen fel als de naam van Kuyt valt.

Kuyt is momenteel trainer van Feyenoord Onder-19 en had afgelopen zomer ook een rol in het aankoopbeleid van de Rotterdammers. "Ik verzeker je: die Dirk Kuyt steekt Jaap genadeloos een mes in zijn rug als hij hoofdtrainer kan worden", zegt Derksen. "Kuyt staat daar te floreren op het ereterras in dat Feyenoord-pak, en maar hopen dat de camera op hem gericht wordt."

Presentator Wilfred Genee denkt dat Kuyt het met het spelersmateriaal van Stam niet veel beter zou doen. "Hij heeft wat iedere trainer heeft, van: 'Ik haal veel meer uit die groep'", aldus Derksen. "Die fout maken ze allemaal. De ijdelheid wint het bij hem van het verstand. Hij gedraagt zich al jaren vreemd bij Feyenoord, maar er is nog nooit iemand geweest die aan de handrem getrokken heeft."

René van der Gijp vindt dat ook op Stam het nodige aan te merken valt. "Ik moet eerlijk zeggen: ook een brevet van onvermogen voor Jaapie om die Liam Kelly mee te nemen. Ik bedoel: we hebben die jongen een halve partij zien spelen, toen zeiden we allemaal: 'Dat is niet degene die het middenveld bij Feyenoord gaat dragen.' Kom op, joh." Ook het huren van George Johnston heeft nog niet goed uitgepakt voor Feyenoord. "Daarvoor heeft hij Steven Gerrard gebeld. Die zei: 'Hij is heel goed', maar die was dronken."