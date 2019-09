Jean-Paul de Jong hekelt actie Roda-fans: ‘Dit is diep triest’

Roda JC-trainer Jean-Paul de Jong heeft geen goed woord over voor de supporters die de beoogde clubeigenaar Mauricio García de la Vega vrijdagavond uit het stadion hebben verdreven. In de rust van het duel met De Graafschap ging de Mexicaan het gesprek aan met de fans, die hem op hardhandige wijze uit het stadion verdreven. De politie moest eraan te pas komen om García de la Vega uit de handen van de Limburgse supporters te krijgen.

Supporters van Roda zijn woest op de Mexicaan, daar hij zijn beloftes nog altijd niet is nagekomen. Nadat García de la Vega niet over de brug is gekomen met het beloofde geld, kwam de achterban in actie. Een deel van het stadion bleef uit protest leeg in de eerste helft, terwijl de aanwezige fans witte zakdoekjes en spandoeken toonden.

In de rust van de wedstrijd tegen De Graafschap (1-1) groeide een woordenwisseling tussen fans en García de la Vega uit tot het nodige duw- en trekwerk. Op hardhandige wijze werd de beoogde eigenaar het stadion uitgejaagd. Roda-trainer De Jong baalt van de gang van zaken, zo liet hij weten na de wedstrijd.

“Dit is diep triest”, aldus de coach in gesprek met FOX Sports. “Wij distantiëren ons hiervan, dit geweld hoort niet thuis in Kerkrade. We mogen dit niet accepteren. Als groep zijn we er ook flink van geschrokken, je hoopt namelijk dat je veilig je werkt kunt doen.”