Bas Dost bekroont nieuwe kans in basis en helpt Eintracht Frankfurt op weg

Eintracht Frankfurt heeft vrijdagavond het Bundesliga-weekend geopend met een nipte overwinning bij Union Berlin (1-2). Bas Dost hielp de ploeg van trainer Adi Hutter vlak na rust over het dode punt met zijn tweede treffer voor Eintracht. André Silva kopte even later het tweede doelpunt voor de bezoekers binnen, waarmee de wedstrijd beslist was.

Dost mocht na twee reserveplaatsen in de competitie weer eens vanaf de start spelen en vormde voorin een duo met de van AC Milan gehuurde André Silva. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Union Berlin, maar een inzet van Marvin Friedrich werd van dichtbij ternauwernood gekeerd door doelman Kevin Trapp. Frankfurt nam daarna het initiatief in handen, maar kreeg in de eerste helft geen echt grote kansen op de openingstreffer.

Direct na rust sloegen die Adler wél toe. Dost reageerde attent toen doelman Rafal Gikiewicz een inzet van Filip Kostic terug het veld in duwde: 0-1. Even later brak Djibril Sow door aan de rechterkant van het veld en de Zwitser bediende met een schitterende voorzet André Silva, die eenvoudig kon binnen koppen. De wedstrijd leek gespeeld, maar Anthony Ujah bracht de spanning in de 86ste minuut van de wedstrijd terug door 1-2 te maken. De overwinning van Eintracht kwam echter niet meer in gevaar.