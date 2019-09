Roda JC-fans jagen Mauricio Garcia de la Vega uit stadion

De Mexicaanse geldschieter Mauricio Garcia de la Vega is vrijdagavond door supporters van Roda JC Kerkrade uit het Parkstad Limburg Stadion weggejaagd. Het incident vond plaats in de rust van het duel met De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie, zo melden diverse Limburgse media. Garcia de la Vega is in een politiewagen afgevoerd, zo klinkt het.

De aanhang van Roda JC voerde vrijdagavond vanaf het begin van de wedstrijd actie tegen de Mexicaan, die de beoogde eigenaar van de club is. De Koempeltribune was in de eerste helft leeg, er werd met witte zakdoeken gezwaaid en de fans gaven hem een 'rode kaart'. Ook waren er vijandige spandoeken te zien op de tribune.

Fans braken het hoofdgebouw van het stadion binnen en zochten de confrontatie met Garcia de la Vega. Op beelden is te zien hoe de zakenman door diverse aanhangers van de harde kern van Roda wordt achtervolgd en in niet mis te verstane bewoordingen wordt verzocht om het stadion te verlaten. Garcia de la Vega kon niet anders dan gehoor te geven aan het dringende verzoek en verliet het stadion.

Het is niet de eerste keer dat Garcia de la Vega overhoop ligt met supporters van een club. Bij zijn vorige club Real Murcia had hij de fans ook al tegen zich. Hij beloofde in Spanje te investeren, maar liet dat na. De supporters blokkeerden hem uiteindelijk de toegang tot het stadion. Ook de Roda-aanhang is ontevreden over Garcia de la Vega over het uitblijven van een kapitaalsinjectie, zo lieten supporters eerder al blijken in een statement op social media.

De politie heeft vrijdagavond een mogelijke investeerder van Roda JC in veiligheid gebracht. De man had in de rust van de wedstrijd een gesprek met supporters die hem buiten het stadion in #Kerkrade brachten waar hij in het nauw kwam. De politie stelt een onderzoek in. — Politie Limburg (@PolLimburg) September 27, 2019