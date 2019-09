Wim Kieft: ‘Vermeer denkt iedere keer dat hij keeper van Ajax is’

Feyenoord onderstreepte een matige seizoenstart donderdagavond met een 0-3 thuisnederlaag tegen AZ. Steven Berghuis en Eric Botteghin werden na afloop bekritiseerd, maar Wim Kieft vindt dat ook Kenneth Vermeer blaam treft. De oud-voetballer vindt dat de schuld van het derde tegendoelpunt voornamelijk bij de doelman ligt, doordat hij Botteghin in de problemen bracht.

Bij een 0-2 achterstand en nog een kleine tien minuten op de klok speelde Vermeer Botteghin in. De Braziliaanse verdediger raakte in de problemen, verloor de bal en zag Oussama Idrissi de eindstand op 0-3 bepalen. “Je kunt je afvragen wat Botteghin bij die goal doet, maar we weten nu wel dat hij helemaal niet kan draaien”, aldus Kieft bij Veronica, die zich tot de Feyenoord-doelman richt. “Vermeer denkt iedere keer dat hij keeper van Ajax is en Daley Blind inspeelt. Maar nee, je speelt Botteghin in. Je kunt wel zeggen dat Botteghin het moet kunnen, maar Botteghin kan dat nou eenmaal niet. Het is heel vreemd dat Vermeer dat steeds maar blijft doen. Ik vind het echt verbazingwekkend.”

Feyenoord staat na zeven speelrondes op de teleurstellende tiende plaats. De Rotterdammers hebben een slechte week achter de rug, want na de 1-0 nederlaag in de Europa League tegen Rangers FC volgde het 3-3 gelijkspel tegen FC Emmen. Donderdag bleek AZ te sterk. “Ze voetballen niet”, stelt Kieft. “Het zal ook wel met drukzetten, een slechte periode en vertrouwen te maken hebben, maar het is niet zo dat Stam er iets in krijgt waardoor ze wat makkelijker dan vorig jaar gaan voetballen."

Volgens Kieft heeft trainer Jaap Stam nog bergen werk te verzetten. "Je mag best van een trainer verwachten dat hij zijn ploeg op een herkenbare manier laat spelen. Dat was ook de kritiek bij Giovanni van Bronckhorst. Hij won wel prijzen, maar het voetbal was niet om aan te zien”, aldus Kieft.