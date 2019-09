Stengs denkt nog niet aan Oranje: ‘Ik zit dan ook niet bij de voorselectie'

Calvin Stengs had donderdagavond een belangrijk aandeel in de overwinning van AZ op Feyenoord (0-3). De aanvallende middenvelder annex vleugelspits wordt veelvuldig genoemd voor het Nederlands elftal, maar is zelf nog niet bezig met Oranje.

"Natuurlijk is het leuk dat je wordt genoemd, maar het is nog niet relevant", vertelt Stengs aan FOX Sports. "Op dit moment denk ik er niet aan. Ik zit ook niet bij de voorselectie. Ik moet gewoon elke wedstrijd zo spelen als tegen Feyenoord. Hard blijven weken, iedere week goed blijven spelen, m'n ding blijven doen en constant spelen. Ik ben blij dat ik het bij Jong Oranje en AZ mag laten zien."

Ook de positie van Stengs is onderwerp van discussie. Meestal speelt hij bij AZ als valse rechtsbuiten, maar tegen Feyenoord stond Stengs op 'tien'. "Tussen de linies spelen is wat ik wil doen. Ik denk dat dit mijn kracht is en dat het tegen Feyenoord op 'tien' heel goed uitpakte. Als er veel ruimtes zijn kan ik misschien op het middenveld spelen, maar op rechts is ook wel lekker. Dan kan ik gewoon zoeken tussen de linies en dan kan ik mensen wegsteken. Het hangt gewoon van de wedstrijd af."

AZ-trainer Arne Slot vindt dat Stengs multifunctioneel is. "We bekijken per duel hoe Calvin het beste kan presteren", zegt de oefenmeester op de website van zijn werkgever. "Waar ligt de ruimte? Je hebt namelijk het meest aan hem als hij veel aan de bal kan zijn."