‘Juventus kijkt voor verdedigende versterking opnieuw rond in Eredivisie’

Denzel Dumfries is op de radar van Juventus verschenen, zo meldt Tuttosport. De Italiaanse grootmacht wil zich in de zomer van volgend jaar gaan versterken op de vleugels en de naam van de Oranje-international is volgens de Italiaanse sportkrant op het lijstje van la Vecchia Signora verschenen. Of Dumfries daadwerkelijk naar Juventus verkast valt te bezien, aangezien de ex-speler van onder meer sc Heerenveen niet de enige kandidaat is.

Door blessures kan trainer Maurizio Sarri vooralsnog geen beroep doen op Mattia De Sciglio en Danilo. De coach is derhalve beperkt op de rechtsbackpositie en kijkend naar de situatie van Juan Cuadrado is de scouting van Juventus aan het werk gezet. Cuadrado, die door Sarri regelmatig wordt ingezet als wingback, heeft immers een aflopend contract in Turijn en uitzicht op een contractverlenging is er niet.

Dumfries is volgens de krant in beeld bij Juventus, maar concreet lijkt de interesse vooralsnog niet. Bovenaan de lijst met namen van sportief directeur Fabio Paratici staat die van Thomas Meunier. De Belgische rechtsback was afgelopen zomer al dicht bij een overstap naar Juventus, maar tot een transfer kwam het uiteindelijk niet. De verdediger heeft een aflopend contract bij Paris Saint-Germain. Het contract van de 23-jarige Dumfries bij PSV loopt door tot medio 2023.

Mocht het daadwerkelijk tot een overstap naar Juventus komen, dan is Dumfries de tweede speler in korte tijd die de Eredivisie verlaat voor de Italiaanse topclub. Afgelopen zomer maakte Matthijs de Ligt voor 75 miljoen euro de overstap van Ajax naar Turijn.