Barcelona geeft ongelijk niet toe en gaat in beroep tegen boete van 300 euro

Barcelona werd donderdag door de Spaanse voetbalbond beboet met een symbolisch bedrag van driehonderd euro, vanwege het overtreden van de regels bij de transfer van Antoine Griezmann. De kous leek daarmee af, maar trainer Ernesto Valverdo vertelde vrijdag op de persconferentie dat Barça niet akkoord gaat met de opgelegde straf.

"Ik ken de exacte ins en outs niet en weet ook niet hoe het juridisch zit, maar ik begrijp dat de club in beroep gaat", aldus Valverde. De transferclausule van Griezmann daalde op 1 juli van 200 naar 120 miljoen euro en Barcelona nam de aanvaller in die maand voor het laatstgenoemde bedrag over van Atlético Madrid. Atléti claimt echter nog recht te hebben op 80 miljoen euro, omdat Barça al in maart contact zou hebben opgenomen met de Franse aanvaller.

De Spaanse voetbalbond boog zich over de zaak en kwam tot de conclusie dat Barcelona inderdaad 'een lichte overtreding' heeft begaan. 'De economische capaciteiten van de club en het met de transfer gemoeide bedrag in acht nemende, is dit comité zich ervan bewust dat deze boete slechts symbolisch is', aldus het competitiecomité over de opgelegde boete van driehonderd euro.

Valverde werd vrijdag opnieuw gevraagd naar Neymar, die deze zomer veelvuldig aan Barcelona werd gelinkt maar uiteindelijk bij Paris Saint-Germain bleef. "Gaat dit ooit stoppen?", reageerde de zichtbaar geïrriteerde Valverde. "Ik heb niets te zeggen, het is een interne clubkwestie en niet mijn zorg. Is er een persconferentie geweest zonder dat de naam van Neymar ter sprake is gebracht? Laten we dit één keer proberen te doen dit seizoen."