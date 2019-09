Gigantisch verschil in eigen vermogen tussen Ajax en PSV

Ajax heeft vrijdag de jaarcijfers gepresenteerd. Behalve een winst van 51,9 miljoen euro meldde de club uit Amsterdam ook over een eigen vermogen van 210 miljoen euro te beschikken. De schatkist van de regerend landskampioen blijkt een stuk beter gevuld dan die van PSV, zo blijkt uit berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. Clubwatcher Rik Elfrink schrijft op Twitter dat het eigen vermogen van de Eindhovenaren 38 miljoen euro bedraagt.

Ajax blijkt over 172 miljoen euro meer aan eigen vermogen te beschikken dan de concurrent uit Eindhoven. PSV maakte vrijdagochtend de jaarcijfers bekend en daarin is de verkoop van Hirving Lozano aan Napoli nog niet meegenomen. De huidige nummer twee van de Eredivisie presenteerde een netto omzet van 4,6 miljoen euro, het hoogste bedrag in tien jaar tijd.

Ajax heeft nu een eigen vermogen van €210 miljoen (huidige CL-campagne en De Ligt nog niet meegeteld), PSV 38 miljoen (excl. Lozano-deal). Het wil niet zeggen dat PSV slecht presteert; Ajax beleefde subliem jaar. Bij PSV heb je wel het idee dat er meer in bv. merchandising zit. — Rik Elfrink (@RikElfrink) September 27, 2019

De club zette in het afgelopen boekjaar 96,6 miljoen om en de Champions League had daar een groot aandeel in. De club incasseerde 29,3 miljoen vanwege zijn deelname aan het miljardenbal. Doordat er ook, onder meer, om en nabij de 29 miljoen binnenkwam uit sponsoring, 15,6 miljoen uit toegangskaarten en 9 miljoen uit media-gelden, steeg de omzet met 35 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar.

De jaarcijfers van Ajax zien er rooskleurig uit, mede door het success in het afgelopen Champions League-seizoen. Het team van trainer Erik ten Hag bereikte de halve finale en harkte ruim negentig miljoen euro binnen. Het success in het miljardenbal ging echter wel gepaard met hogere kosten als prestatiebonussen en verbeterde contracten.

Desondanks boekte de club een winst van ruim vijftig miljoen euro. Ajax verwacht ook voor het volgende boekjaar zwarte cijfers te schrijven. Dat komt mede doordat de club zich weer heeft geplaatst voor de groepsfase van de Champions League en het feit dat de verkoop van Matthijs de Ligt nog niet in het afgelopen boekjaar is meegenomen. De Oranje-international werd voor 75 miljoen euro aan Juventus verkocht.