Ajax en Feyenoord zijn Argentijnen kwijt tijdens komende interlandperiode

Nicolás Tagliafico is door bondscoach Lionel Scaloni opgeroepen voor de nationale ploeg van Argentinië voor de komende interlandperiode in oktober. Ajax moet tijdens de interlandperiode ook Lisandro Martínez missen. De verdediger annex middenvelder is net als Feyenoord-verdediger Marcos Senesi opgeroepen voor Jong Argentinië.

Tagliafico is na zijn transfer naar Ajax uitgegroeid tot een vaste waarde in de nationale ploeg van Argentinië. De linksback is ook regelmatig aanvoerder. Bij afwezigheid van de geschorste Lionel Messi was de Ajax-verdediger de afgelopen interlandperiode nog captain. Messi is er in oktober ook niet bij als het team van Scaloni twee keer in actie komt. Op woensdag 9 oktober staat de vriendschappelijke interland tegen Duitsland op het programma. Een paar dagen later, op zondag 13 oktober, volgt de wedstrijd tegen Ecuador. Jong Argentinië neemt het op 9 en 14 oktober op tegen Mexico.

Selectie Argentinië:

Keepers: Agustín Marchesín (FC Porto), Juan Musso (Udinese), Emiliano Martínez (Arsenal)

Verdediging: Juan Foyth (Tottenham Hotspur), Renzo Saravia (FC Porto), Nicolás Otamendi (Manchester City), German Pezzella (Fiorentina), Marcos Rojo (Manchester United), Walter Kannemann (Gremio), Nicolás Tagliafico (Ajax), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund)

Middenveld: Guido Rodriguez (Club América), Matías Zaracho (Racing Club), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Nicolas Dominguez (Vélez Sarsfield), Rodrigo De Paul (Udinese), Marcos Acuna (Sporting Portugal), Roberto Pereyra (Watford), Angel Correa (Atlético Madrid), Lucas Ocampos (Sevilla), Erik Lamela (Tottenham Hotspur)

Aanval: Matías Vargas (Espanyol), Nicolás González (VfB Stuttgart), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lautaro Martínez (Internazionale), Paulo Dybala (Juventus).