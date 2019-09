Ajax presenteert winst van ruim vijftig miljoen en verdubbelt omzet

Ajax heeft vrijdagmiddag zijn jaarcijfers gepresenteerd over het seizoen 2018/19 en de Amsterdammers komen, mede mogelijk gemaakt door de sportieve successen van de afgelopen voetbaljaargang, met indrukwekkende cijfers naar buiten. Zo is er, na afdracht van belasting, sprake van een nettowinst van 51,9 miljoen euro, terwijl ook de omzet meer dan verdubbeld is.

De netto omzet stijg van 93 miljoen naar 199,5 miljoen en deze ruime verdubbeling is voornamelijk ingegeven door de inkomsten uit de Champions League, zo voegt de club toe. Ajax schopte het afgelopen seizoen tot de halve finales van het miljardenbal, waarin Tottenham Hotspur in extremis te sterk bleek. De club incasseerde daarom 77,9 miljoen, een stijging van 76,8 miljoen in vergelijking met het jaar ervoor.

Tegenover deze nieuwe inkomsten staat ook een forse stijging van de kosten. Terwijl het jaar ervoor nog voor 60 miljoen aan kosten werd gemaakt, werd er afgelopen seizoen 165,2 miljoen uitgegeven. Ajax laat weten dat dit grotendeels te maken heeft met de stijging van de salariskosten, waaronder spelerspremies, en wedstrijdkosten. Het eigen vermogen van de club bedraagt momenteel 210 miljoen en Ajax spreekt van een operationele winst van 34,3 miljoen.

De transferbalans over het afgelopen seizoen levert bovendien een positief resultaat van 72 miljoen op. De club nam in het afgelopen jaar afscheid van onder meer Frenkie de Jong, Justin Kluivert en Daley Sinkgraven. De transfers van Matthijs de Ligt naar Juventus en Kasper Dolberg naar OGC Nice zijn nog niet meegenomen in het afgelopen boekjaar en mede daarom gaan de Amsterdammers ervan uit dat het huidige seizoen ook zwarte cijfers op zal leveren.

“Op basis van voorrondes en de play-offs heeft Ajax zich voor het seizoen 2019/20 gekwalificeerd voor de groepsfase van de UEFA Champions League. Mede door de reeds gerealiseerde transferresultaten in 2019/20 verwacht Ajax een positief nettoresultaat voor het boekjaar 2019/20”, zo valt te lezen in het jaarverslag.