Fred Grim voegt oude bekende van Ajax toe aan selectie RKC Waalwijk

Fabian Sporkslede heeft zich per direct verbonden aan RKC Waalwijk, zo meldt de hekkensluiter in de Eredivisie vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De 26-jarige vleugelverdediger, die al enige tijd meetrainde met het elftal van trainer Fred Grim, tekent in Waalwijk een contract tot het einde van het seizoen.

“Ons streven is om alle posities dubbel bezet te hebben”, verklaart algemeen directeur Frank van Mosselveld het aantrekken van Sporkslede. “Omdat Fabian na de deadline nog zonder club zat hebben we de afgelopen periode in alle rust met hem kunnen trainen en beoordelen. Fabian past goed bij de groep en kan met zijn ervaring jongens helpen.” Het is nog niet duidelijk of Sporkslede zondag tegen Vitesse al zijn debuut kan maken voor RKC.

Sporkslede was laatstelijk actief voor NAC Breda, waar zijn aflopende contract deze zomer niet werd verlengd. De rechtsback speelde vanaf december niet meer voor de naar de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerde club vanwege een achillespeesblessure. Sporkslede doorliep de jeugdopleiding van Ajax, waar hij in de A1 en het beloftenelftal al te maken had met Grim als trainer. Daarna volgden periodes bij Willem II en Chievo, voordat de verdediger in 2016 neerstreek bij NAC.