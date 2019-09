Erik ten Hag: ‘Hij is op de goede weg, maar het kan altijd beter’

Quincy Promes produceerde woensdag als ‘nummer 10’ een hattrick in de thuiswedstrijd van Ajax tegen Fortuna Sittard (5-0) en trainer Erik ten Hag is dan ook tevreden over de inbreng van de middenvelder annex aanvaller. Ten Hag heeft luxeproblemen, want Hakim Ziyech, die tegen Fortuna rust kreeg voorgeschreven wegens hamstringklachten, keert terug in de Ajax-selectie voor het thuisduel met FC Groningen van zaterdag. De weer geheel fitte Donny van de Beek keerde tegen Fortuna terug als basisspeler.

Ten Hag drong in de afgelopen transferperiode bij de Ajax-leiding aan op de komst van Promes en de coach van de regerend landskampioen is blij dat de Oranje-international uiteindelijk in Amsterdam neerstreek. “Het is altijd afwachten hoe een speler het doet bij een andere club, met een typische filosofie, maar dit is wel de verwachting die ik van hem had”, wordt Ten Hag vrijdag op een persconferentie geciteerd door onder meer Voetbal International.

“Hij is op de goede weg, maar ik denk dat het altijd beter kan. Gelukkig is Quincy daar zelf ook van overtuigd. Hij laat wel heel goede dingen zien op dit moment. Quincy laat zijn voeten spreken en dwingt het af”, vervolgt Ten Hag, die Promes tegen Fortuna als meest vooruitgeschoven middenvelder een hattrick zag maken. “Hij voelt zich erg lekker 'op tien', maar Donny (Van de Beek, red.) kan daar ook heel goed spelen. Maar met Quincy kan je meerdere kanten op. Hij kan eigenlijk op alle aanvallende posities wel spelen.”

Ziyech doorstond de training van donderdag zonder problemen en Ten Hag verwacht dan ook dat de middenvelder fit genoeg is voor het bezoek van Groningen aan de Johan Cruijff ArenA. “Hij heeft gisteren (donderdag, red.) getraind en oogt goed. We hebben zo nog een training en ik ga ervanuit dat hij er morgen bij kan zijn.” Naast Ziyech zijn ook Noussair Mazraoui en Noa Lang weer volledig hersteld van hun blessures, al is het afwachten of het duo speeltijd krijgt tegen Groningen. Zakaria Labyad ontbreekt bij Ajax vanwege ziekte.