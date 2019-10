All-time topschutter gaat in de pannenkoeken: ‘Het is soms gekkenhuis hier’

Sommige voetballers vallen na hun loopbaan in een zwart gat, maar er zijn ook spelers die zich zonder aarzelen volledig storten op een nieuwe invulling van hun leven. In de rubriek De Omschakeling licht Voetbalzone tweewekelijks een opvallende carrièreswitch of passie van een (oud-)voetballer uit. Deze keer aandacht voor Michel van Oostrum (53), all-time topscorer van FC Emmen. De topschutter van weleer is sinds een jaar mede-eigenaar van pannenkoekenhuis De Polderpannenkoek in Lelystad. “Of men mij herkent? Nee, joh. Toevallig waren er gisteren mensen uit Emmen in het restaurant, maar die kenden mij ook niet.”

Door Tim Siekman

Van Oostrum speelde in de jaren negentig voor diverse clubs in de Eerste Divisie, maar maakte vooral in het shirt van FC Emmen furore. De oud-spits werd twee keer achter elkaar topscorer op het tweede Nederlandse profniveau en kwam in het rood-wit van Emmen tot 186 doelpunten, waarmee hij topscorer aller tijden is van de club uit Drenthe. Tegenwoordig wordt hij nog weinig aangesproken op zijn glorietijden op kicksen, ook omdat hij zelf het hoofdstuk definitief heeft afgesloten. “Ik heb het voetbal geen seconde gemist. We hebben hier in het restaurant ook niets hangen van voetbal. Misschien moeten we een keer iets met shirtjes doen. Maar of het bij het interieur past..."

De oud-prof houdt nog altijd van het spelletje. Van Oostrum maakt vaak analyses voor Dagblad van het Noorden van FC Emmen en FC Groningen en is tevens als amateurtrainer actief bij Batavia '90. “Ik benader iedere wedstrijd alsof we Champions League spelen. Dat wil ik ook uitstralen naar mijn spelers.” De trainer heeft met zijn ploeg een bizar seizoen achter de rug: 26 competitiewedstrijden, 11 tegendoelpunten, 15 keer de nul en geen kampioen. Batavia '90 wist via de nacompetitie alsnog promotie af te dwingen, mede door de inspanningen van de fanatieke coach, die nog altijd een liefde koestert voor de sport.

Na het beëindigen van zijn carrière had hij tien jaar lang een voetbalschool in Emmen. Daarnaast stapte hij het trainersvak in, maar de ambitie om ook als oefenmeester successen te boeken op profniveau heeft Van Oostrum niet. “Nee, totaal niet. Heel veel trainers krijgen een harde plasser als ze in het betaalde voetbal werkzaam zijn. Ik haal mijn plezier uit bijvoorbeeld het promoveren met mijn eigen team vorig jaar. En hieruit”, doelt Van Oostrum trots op het enige pannenkoekenrestaurant in Lelystad die hij samen met jeugdvriend Rob van der Kleij runt. “We doen het inmiddels een jaar. We kunnen onszelf nog niet ervaren noemen, maar we weten nu heel veel meer dan in het begin.”

Een 'vreselijke' verbouwing

Van Oostrum liep al jarenlang rond met het idee om een pannenkoekenhuis op te starten, maar pas sinds zijn verhuizing naar Flevoland drie jaar geleden werden zijn dromen concreet. In hartje Lelystad ging hij met kompaan en zakenpartner Van der Kleij aan de slag in het pand dat voorheen een opticien, kledingwinkel en als laatste een kapsalon was. De verbouwing was naar eigen zeggen 'vreselijk'. “Het had jaren leeggestaan voordat wij kwamen”, vertelt Van Oostrum. “Alles wat je ziet, is door ons gedaan of hebben wij laten doen. Muur, plafond, lampen, bar, balie, keuken, alles. Behalve de vloer, maar daar denken we nu ook over na.”

Nu de winkel er piekfijn uitziet, moet eigenlijk de omgeving van De Polderpannenkoek nog aangepakt worden, vindt de voormalig goaltjesdief. “De gemeente is lastig. Kijk naar buiten, het is troosteloos wat je voor de deur ziet. Als de mensen komen, komen ze echt voor ons. Dat hebben we al gewonnen. Het is wel de bedoeling dat dit een horecaplein wordt. Wat je nu voor ons ziet is het theater, dat lelijke gebouw. En links van het theater gaan ze een bioscoop bouwen. Er zitten al wat restaurants, maar er mist nog zoveel om het een horecaplein te noemen. De plannen liggen er, maar daar hebben we nu nog niets aan. Ze roepen het al jaren. We zijn zo eigenwijs om er niet afhankelijk van te willen zijn.”

Van Oostrum is tevreden over hoe de zaak loopt, maar erkent dat één specifiek struikelblok na een jaar nog steeds bestaat. “Het gaat supergoed, maar we moeten wel verbeteren. Wij vonden en vinden, ondanks onze activiteit op social media en ons netwerk binnen Lelystad, dat we meer naamsbekendheid moeten krijgen. Het is nog niet genoeg. We krijgen gelukkig veel positieve mond-tot-mondreclame.” Het duo probeert op verschillende manieren mensen binnen te hengelen. “Nu hebben we bijvoorbeeld een actie via Social Deal. Mede daardoor krijgen we veel naamsbekendheid, nog meer dan dat we al hadden.”

Een rustige avond is zeldzaam in het etablissement. Zeker in het weekend is het soms 'gekkenhuis'. Van Oostrum weet wel wat hun restaurant populair maakt: kwaliteit. “Het is ook allemaal goed spul, het is top. Dat vinden wij niet alleen, dat vinden de mensen ook. We krijgen veel complimenten.” Op het eten wordt absoluut niet bezuinigd, zo klinkt het. “We hebben het allerbeste beslag, de beste producten tot en met de ananas. Mijn eigen favoriet is kaas met ananas. Als ik ergens anders kom, krijg ik weleens ananas uit blik. Dat kan gewoon niet, zo is onze mening. Wij snijden de ananas hier zelf en het gaat vers in de pan. Dat wordt gewaardeerd.”

De ondernemer weet dat elders in de pannenkoekenwereld het er weleens anders aan toegaat. “Ik was laatst met mijn vrouw in Amsterdam en we gingen poffertjes en pannenkoeken eten. Ik ben nieuwsgierig en ga kijken hoe ze het klaarmaken. Nou... Dat kan niet! Qua hygiëne , maar ook hoe het werd gebakken. We verkopen bijvoorbeeld een pannenkoek met zalm en toevallig bestelde iemand in dat restaurant een zalmpannenkoek. Ik keek, maakte er een foto van en stuurde het naar Rob. Dit kan toch niet?! De zalm gooien ze zo in het beslag. Dat kan niet, vinden wij. Maar ja, het vindt gretig aftrek en het wordt verkocht voor zeventien euro. Belachelijk, echt belachelijk. De prijzen die ze daar durven te vragen...”

'Een ding is zeker: Ajax wordt kampioen'

Ervaringen in het voetbal komen van pas in zijn huidige bestaan, beweert Van Oostrum. “Als het spitsuur is, is het topsport. Dan moet je overal rekening mee houden. Rob zegt vaak: 'Jij denkt altijd een stap vooruit. Dan ben je met iets bezig en dan ben je ook al met het volgende bezig.'” Een voorbeeld. “Zondag is mijn bakdag. Stel: hier ligt een bon van acht pannenkoeken en ernaast een bon van twee spekpannenkoeken die relatief eenvoudig te maken zijn. Dan moet je een afweging maken: eerst die acht pannenkoeken die iets eerder waren en twee mensen laten wachten of eerst die twee pannenkoeken doen die sneller klaar zijn en dan aan die acht beginnen? Je hebt bij dit soort dingen, denk ik, wel wat aan je verleden in het voetbal.”

Hoewel Van Oostrum zich volledig heeft ondergedompeld in zijn nieuwe passie, blijft hij zijn ex-werkgevers in de voetballerij volgen. Vooral de ontwikkelingen bij FC Emmen houdt hij goed in de gaten. Hij vindt het niet erg dat er momenteel sprake zou zijn van een vreemdelingenlegioen. “Als je met elf Chinezen je weet te handhaven en leuk voetbal speelt, vindt niemand het erg. Dat het leuker is om mensen in de buurt te zien spelen, snap ik. Maar daar ga je de oorlog niet mee winnen.” De hamvraag: weet FC Emmen degradatie te voorkomen? “Emmen heeft de mazzel dat er een aantal clubs op voorhand zwakker zijn. Het enige is wel: er gaan dit jaar twee clubs rechtstreeks degraderen. RKC Waalwijk is natuurlijk zomaar gepromoveerd. FC Emmen de vorige keer ook, maar die hebben een prima jaar gehad. Die hebben al een jaar Eredivisie-ervaring.”

“Het is lastig te voorspellen. Een ding is zeker: Ajax wordt kampioen”, lacht Van Oostrum, die naast FC Emmen ook door Ajax een rood-wit hart heeft. “Ik vind Klaas-Jan Huntelaar nog steeds geweldig. Zijn passie en wil om te scoren ondanks dat hij al op leeftijd is (36 jaar, red.). Toch nog die drive hebben”, aldus de oud-Ajacied, die ook het Zuid-Amerikaanse bloed in de selectie van Ajax kan waarderen. Vooral Nicolás Tagliafico, 1 meter en 73 centimeter lang, kan hem bekoren. “Volgens mij is dat ventje kleiner dan ik ben en ik ben al niet zo groot. Die passie die hij uitstraalt... En dan heb ik het als liefhebber over een verdediger, terwijl ik een aanvaller ben.”

'Daar hoort nog een scheutje Malibu bij'

Voetbal is niet meer de hoofdmoot van zijn leven nu Van Oostrum iedere avond moet presteren in zijn restaurant. Hoewel het tweetal nog bezig is om de huidige vestiging tot een groter succes te maken, durven ze al stiekem te dromen op meer. “Een nieuwe vestiging zit niet in de planning, maar wel in ons hoofd. Wij vinden Almere bijvoorbeeld een leuk centrum hebben. Het zou nu al ambitieus zijn om nog een vestiging erbij te willen, maar voor in de toekomst lijkt het me leuk”, zegt de entrepreneur, die niet zou weten wat hij over een jaar heeft klaargespeeld. “Ik heb als voetballer, trainer en zelfs als eigenaar van een restaurant nog nooit een dag vooruit gepland. Ik weet dat we morgen vol zitten, maar voor de rest... Ik zie het wel. Leef bij de dag.”

Creatieve ideeën en nieuwe inzichten moeten De Polderpannenkoek verder vooruithelpen, zoals een nieuw, speels gerecht. “We hebben een pannenkoek die aardbeienpret heet, spontaan bedacht door een van onze gasten. Aardbei, jam, vanille-ijs en slagroom. Een foto daarvan heb ik op Facebook geplaatst met de vraag aan onze volgers om een andere pannenkoek te verzinnen. Toen kwam een volger met een nieuwe ananaspannenkoek. Ook weer meegebakken, zoals we altijd doen, maar weer verse stukjes ananas bovenop, kokosijs, slagroom en chocoladesaus. Wij bedachten daarna: daar hoort nog een scheutje Malibu bij. Dat wordt een nieuw gerecht. Een soort 'nazomer-pannenkoek'. Het zijn wel caloriebommetjes, maar daar houden wij hier geen rekening mee.”

Van Oostrum is bereid mee te gaan in de eetwensen van anderen, maar er zijn ook grenzen bij De Polderpannenkoek. “Mensen hebben ook gevraagd of we koolhydraatarme pannenkoeken willen maken. Nou, daar gaan we niet aan beginnen. We hebben al lactosevrije en glutenvrije pannenkoeken. Dat is wel een gedoe in de keuken. Aparte pan, aparte olie, apart beslag: alles apart. Dat kost een beetje tijd. Het is wel een extra service aan onze gasten. Maar ga niet om koolhydraatarme pannenkoeken vragen. Dan moet je geen pannenkoeken eten.”