‘Donny van de Beek tekent spoedig nieuw contract bij Ajax’

Donny van de Beek zal spoedig een nieuw contract tekenen bij Ajax, zo melden Voetbal International en het Algemeen Dagblad vrijdagmiddag. De huidige verbintenis van de middenvelder loop tot medio 2022 en er zal geen verandering komen in de beoogde einddatum van de samenwerking. De Amsterdammers willen Van de Beek echter wel belonen voor zijn prestaties en gaan hem daarom een financiële opwaardering geven.

Van de Beek tekende begin vorig jaar voor het laatst een nieuw contract bij Ajax, waardoor hij nu nog een kleine drie jaar vastligt. De kans dat hij zijn nieuwe verbintenis uit gaan dienen lijkt klein, aangezien de Oranje-international afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband werd gebracht met een transfer naar Real Madrid.

Van de Beek: 'Ik zat zenuwachtig op de tribune'

De Koninklijke zou Van de Beek gezien hebben als een alternatief voor Paul Pogba, maar slaagde er uiteindelijk niet in om een van deze twee middenvelders naar het Santiago Bernabéu te halen. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat de Spaanse grootmacht aankomende zomer een nieuwe poging gaat wagen om de 22-jarige Van de Beek alsnog binnen te hengelen.

De zevenvoudig international van het Nederlands elftal maakte in november 2015 zijn officiële debuut namens Ajax en groeide in de afgelopen seizoenen uit tot een belangrijke speler. Vooralsnog mocht hij een landstitel, de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal in zijn prijzenkast zetten. Al deze trofeeën werden dit kalenderjaar gewonnen. Ook was hij een belangrijke schakel in het elftal dat vorig seizoen de halve finales van de Champions League bereikte.