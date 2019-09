Van Bommel: ‘Hij is fit, ik vind dat anderen op dit moment verder zijn’

PSV werkte afgelopen zomer hard aan de komst van Toni Lato en nadat de Eindhovenaren er niet in slaagden om de linksback definitief over te nemen van Valencia, werd besloten om hem voor een seizoen te huren. De 21-jarige Spanjaard heeft vooralsnog echter moeite om zich in het elftal van trainer Mark van Bommel te spelen en wacht nog op zijn Eredivisie-debuut namens zijn tijdelijke werkgever.

“Toni Lato is fit. Ik vind Michal Sadílek en Olivier Boscagli verder dan Toni op het moment”, vertelt Van Bommel vrijdagmiddag via de officiële kanalen van zijn club over Lato. Boscagli kwam net als Lato afgelopen zomer binnen in het Philips Stadion, terwijl middenvelder Sadílek ook een aantal keer als linkervleugelverdediger is gebruikt.

Naast Lato kwam ook aanvoerder Pablo Rosario ter sprake tijdens het persmoment van Van Bommel. De jonge middenvelder kreeg de afgelopen maanden regelmatig met kritiek te maken en reageerde daarop door te zeggen dat hij dat ook wel terecht vond. Zijn trainer is te spreken over deze respons: “Pablo is hier gekomen vanuit eerst de Keuken Kampioen Divisie (bij Almere City, red.) en is na een jaar Jong PSV vast in het eerste elftal gekomen.”

“Hij speelde goed, werd international en kreeg het daarna moeilijk. Dat is simpelweg heel erg normaal voor een jonge speler. Stabieler worden gaat gepaard met ouder worden en meer wedstrijden spelen. Dat geldt ook voor ons als elftal in algemene zin en dat zag je misschien ook wel terug tegen FC Groningen.” Rosario nam woensdag de openingstreffer voor zijn rekening in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen de Trots van het Noorden.

Van Bommel gooide zijn opstelling voor die wedstrijd flink om en voerde vier wijzigingen door in zijn basiself. Hij heeft echter niet het idee dat dit van invloed is geweest op het wedstrijdbeeld: “In Nederland zijn we niet gewend om veel te rouleren. Ik vind dat we een heel brede, goede selectie hebben. Daardoor kunnen we dat dit jaar.” Of hij zondag tegen PEC Zwolle opnieuw veel gaat wisselen wil Van Bommel nog niet loslaten. Kostas Mitroglou is nog wel steeds een twijfelgeval voor dat treffen.