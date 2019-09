Opnieuw tegenslag voor Valencia in aanloop naar CL-clash met Ajax

Opnieuw tegenslag voor Valencia in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Ajax, want de Spaanse club meldt vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat Kevin Gameiro en Geoffrey Kondogbia door uiteenlopende blessures woensdag hoogstwaarschijnlijk niet inzetbaar zijn. Gameiro heeft een spierverrekking opgelopen, terwijl Kondogbia met een bovenbeenblessure kampt als gevolg van overbelasting.

Valencia heeft voor beide spelers geen exacte revalidatieperiode vastgesteld, maar de kans is zeer groot dat het duo de thuiswedstrijd tegen Ajax in het miljardenbal moet laten schieten. Gameiro moest zich woensdag tegen Getafe (3-3) al na tien minuten laten wisselen. Kondogbia hield het langer vol, maar werd uiteindelijk in de slotfase van het doelpuntrijke duel naar de kant gehaald.

Erik ten Hag ziet kansen voor Ajax in de groepsfase van de Champions League

Het is wederom een flinke tegenvaller voor de onlangs aangestelde trainer Albert Celades, die zondag in de wedstrijd tegen Leganés (1-1) ook al José Gayà geblesseerd zag afhaken. De linksback heeft een hamstringblessure opgelopen en is het uiterst twijfelachtig of de 24-jarige vleugelverdediger op tijd fit is voor het bezoek van Ajax aan het Mestalla.

Valencia, dat zaterdag tegenover Athletic Club staat, won pas een van de eerste zes competitiewedstrijden en bezet mede hierdoor een enigszins teleurstellende dertiende plaats in LaLiga. De start in de Champions League was echter wel voortvarend te noemen, want de formatie van Celades versloeg Chelsea op de openingsdag met 0-1.